Do třetice to Mancinimu vyšlo. ‚Štěstěna mi to dlužila,‘ zářil po zisku titulu italský trenér

Londýn 14:14 12. července 2021

„Měl jsem štěstí, že jsem byl členem skvělého týmu, který se představil na domácím mistrovství světa v roce 1990. Taky jsem hrál za úžasný tým do 21 let na mistrovství Evropy o čtyři roky dříve. I když jsme byli jednoznačně nejlepší, nedokázali jsme vyhrát. Fotbal je takový. V obou případech jsme prohráli na penalty. Proto mi štěstěna něco dlužila,“ řekl Mancini na online tiskové konferenci.

Na původním stadionu Wembley zažil jako hráč janovské Sampdorie v roce 1992 porážku ve finále Poháru mistrů evropských zemí (dnešní Ligy mistrů) s Barcelonou.

Tehdejší neúspěch prožil i s Gianlucou Viallim, který je vedoucím italské reprezentace. Oba se po penaltové výhře se slzami v očích objali.

„Před téměř 30 lety jsme tu byli spolu a hodně jsme trpěli. Přátelství s Gianlucou přesahuje hranice všeho, ale nikdo z nás ještě nedokázal něco tak krásného. Se Sampdorií jsme měli smůlu, teď se kruh uzavřel,“ prohlásil šestapadesátiletý Mancini.

„Vítězství chci věnovat všem fanouškům Sampdorie, patří jim kousek poháru. Před skoro 30 lety jsem tady brečel. Byly to slzy hořkosti, ale nyní to jsou slzy radosti. Vyhrát evropský šampionát po 53 letech a přivézt domů trofej je něco neuvěřitelného. Přemohlo nás to, protože jsme staří,“ konstatoval bývalý útočník, který nastupoval i za Boloňu, Lazio Řím a Leicester.

Hrdina Donnarumma

Anglii poslal do vedení před 67 173 diváky po 117 vteřinách hry nejrychlejším gólem v dějinách finálových zápasů Eura obránce Luke Shaw. V 67. minutě vyrovnal stoper Leonardo Bonucci.

„Mám velkou radost, protože tým hrál dobře. Zasloužili jsme si vyhrát. Brzká inkasovaná branka nám způsobila potíže v úvodní čtvrthodině, pak jsme ale začali hrát a převzali jsme kontrolu nad zápasem. Bylo trošku frustrující, že musely rozhodnout až penalty,“ řekl Mancini.

Zatímco jeho svěřenci neuspěli v rozstřelu dvakrát, Anglie dokonce třikrát. Dvě penalty vychytal Gianluigi Donnarumma, zvolený jako první brankář v historii Eura nejlepším hráčem turnaje.

„Máme kliku, že patří k nám. Je nejlepší na světě,“ prohlásil Mancini. „Při penaltách musíte mít i štěstí. Je mi Anglie trochu líto,“ dodal někdejší kouč Interu Milán, Manchesteru City nebo Petrohradu.

Národního týmu se ujal v květnu 2018 poté, co se Itálie poprvé od roku 1958 nekvalifikovala na mistrovství světa. Od září 2018 drží sérii 34 zápasů bez porážky. Italové oslavili první zlato od mistrovství světa 2006 a celkově ovládli šestý velký turnaj. Pouze jeden triumf jim schází na nejúspěšnější evropský tým Německo.