LFA bude řešit počet hostování v rámci ligy, nová pravidla budou platit od přespříští sezony

V lize na konci minulé sezony několikrát došlo k situaci, že tým nesměl kvůli dohodě s jiným klubem nasadit i několik hráčů a nastoupil velmi oslaben.

Slavia vykročí za obhajobou v Budějovicích, týmy čekají před každým kolem testy na koronavirus Číst článek

Stabilní členy základní sestavy nemohly využít například Liberec a Jablonec proti pražské Slavii. Severočeské kluby si tak musely vypomoci i nezkušenými mladíky a proti ligovému mistrovi měly jen malou šanci na bodový zisk. Několik hráčů bude v Liberci z Edenu hostovat i v nadcházejícím ročníku a situace se může opakovat.

LFA se bude otázkou hostování zabývat. „Je to pro nás velké téma, zcela jistě to budeme řešit. Ještě jsme to neudělali na tuhle sezonu, ale v průběhu téhle sezony to budeme chtít na tu další regulovat tak, aby byl prostě limit, kolik z jednoho klubu může jít do druhého maximálně hráčů na hostování. S tím, abychom vyřešili otázku, jestli proti svému mateřskému klubu můžu, nebo nemůžou hrát,“ uvedl na tiskové konferenci předseda LFA Dušan Svoboda.