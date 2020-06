Fotbal znovu před prázdnými tribunami? V Karviné řeší nové koronavirové omezení do 100 osob

Na některých stadionech už bylo během ligových zápasů i několik tisíc fanoušků. Fotbalistům Karviné teď ale hrozí, že budou v bojích o udržení v nejvyšší soutěži hrát zcela bez diváků. Může za to nové nařízení Ministerstva zdravotnictví. Karviná 18:23 29. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Karviné v utkání s Opavou před prázdnými tribunami Městského stadionu v Karviné | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Omezujeme konání hromadných akcí, jak ve vnitřních, tak venkovních prostorech, což znamená maximum 100 osob,“ prohlásil v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karviná bude dohrávat ligový ročník zřejmě bez fanoušků. Více v příspěvku Davida Prouzy

Důvodem přísnějších hygienických opatření je výrazný nárůst počtu nakažených koronavirem na Frýdecko-Místecku a právě Karvinsku, kde jsou až dvě třetiny nových případů v Česku. Limit 100 osob na fotbalové utkání je ale téměř nereálný.

Podobná situace byla i před restartem fotbalové soutěže, kdy v prvním utkání po pauze hostily Teplice Liberec.

„Naštěstí to není ta stovka, při které se skoro nedá ligový zápas zorganizovat,“ řekl v květnu tiskový mluvčí Teplic Martin Kovařík po tom, co se Ligová fotbalová asociace (LFA) dohodla s ministerstvem zdravotnictví na výjimce, která na stadionu povolila 150 lidí.

Podobné řešení by se teď nabízelo i v případě karvinských zápasů. Podle ředitele komunikace LFA Štěpána Hanuše se o tom bude jednat v nejbližších dnech. To, že Karviná bude o setrvání v nejvyšší soutěži bojovat pravděpodobně bez fanoušků, mrzí jejího trenéra Juraje Jarábka.

Ohnisko na Karvinsku tvoří až dvě třetiny nově nakažených v Česku. Většina nemá žádné příznaky Číst článek

„Fanoušci nám chybí, my tím jsme diskriminovaní. Je to strašné pro klub a celý region, příznivci pro nás byli v domácích utkáních motivačním faktorem. Od té doby, co jsem do Karviné přišel, byla ta kulisa fantastická,“ chválil si Jarábek.

Nejbližší domácí zápas, který bude zároveň posledním v ligové skupině o udržení, odehraje Karviná 12. července. Další ji bude případně čekat v baráži, pokud skončí na 14. či 15. příčce. Poslední tým sestupuje automaticky.