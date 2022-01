Slavia má posilu na křídlo, z Baníku přichází nigerijský mladík Sor. Opačným směrem míří Ekpai

Nigerijský fotbalista Yira Collins Sor přestoupil z Baníku Ostrava do pražské Slavie. Jednadvacetiletý křídelní hráč podepsal s úřadujícím českým mistrem smlouvu do konce roku 2026. Opačným směrem do Baníku zamířil na půlroční hostování s opcí další nigerijský záložník Ubong Ekpai. Oba kluby o tom informovaly na svých webových stránkách.

