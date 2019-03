Jejich hvězdy znají fanoušci po celém světě. David de Gea, Sergio Ramos nebo David Silva patří mezi nejlepší hráče na svých pozicích vůbec. Španělský fotbal zažil v posledních letech hodně úspěchů a o hráče z Pyrenejského poloostrova je tak mezi kluby velký zájem. I když jde spíše o výjimky, španělští fotbalisté se občas objeví i v české lize. Zatím se ale zdá, že s nimi umí pracovat pouze na Dukle. Praha 19:25 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka z utkání Dukla - Opvaa. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Obránce José Antonio Romera přestoupil do Dukly v létě roku 2012 a společně s Pablem Gilem, kterého v té době získala Sparta, byl vůbec první Španělem v české lize. Zatímco Gil po krátké anabázi Česko rychle opustil, Romera se prosadil a na Julisce tak vyšlapal cestu svým krajanům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dukla sází na fotbalisty ze Španělska. ,Výchova španělských hráčů se nám líbí,‘ vysvětluje Bittengel

„Španělský způsob hry, projev a vůbec výchova španělských hráčů se nám líbí a chceme tomu být hodně blízko i z hlediska naší výchovy, a proto jsme si řekli, jestli by nestálo za to přivést do Česka hráče, který prošel španělskou výchovou,“ vysvětlil motivaci Dukly angažovat španělské fotbalisty sportovní ředitel klubu Gunter Bittengel.

Po dobré zkušenosti s Romerou se do Dukly brzy stěhoval další hráč s Pyrenejského poloostrova - ofenzivní fotbalista Néstor Albiach, který stejně jako jeho jižanský spoluhráč přišel ze třetí španělské ligy.

„Jejich třetí liga má nepřeberné množství kvalitních hráčů z hlediska přístupu, hernosti, charakteru. A když nejste líní, jezdíte tam a opravdu se tomu věnujete, tak se tam dá vybrat pro naši ligu obrovské množství kvality,“ dodal Bittengel.

Bittenglova slova o kvalitě třetí nejvyšší španělské soutěže nejlépe potvrzují právě výkony hráčů, kteří prošli Duklou. Na Romeru s Néstorem, kteří si v Dejvicích vykopali prestižnější angažmá, se teď na Julisce snaží navázat pětadvacetiletý záložník Pablo González.

„Je to hráč, který se nám hned líbil. Jaký má dotek, jak je odvážný, jak si situace vyhodnocuje. Myslím, že na takového hráče se budou lidi chodit dívat,“ věří v přínos zajímavé posily trenér Dukly Roman Skuhravý.

Pražané při výběru těchto hráčů spolupracují se Španělem, který se zaměřuje na okolí Valencie, a také s českým skautem, co oblast Pyrenejského poloostrova mapuje podrobně. Čím španělští fotbalisté mohou českou ligu oživit, vysvětluje Gunter Bittengel.

„Je to jejich otevřenost, jejich dravost. Oni si ji přenášejí do dospělosti a když je přenesete do našeho prostředí, které je čím dál víc svazované nějakými taktickými věcmi, tak vás to úžasně obohatí. Jsou to otevření lidé, kteří jsou pozitivně naladění. Fotbalu dávají maximum a na hřišti jsou to vítězné typy,“ říká Bittengel.

Kromě zmiňovaných fotbalistů se v české lize v minulosti mihli ještě dva Španělé - Casado v Příbrami ani Tito v Hradci se ale po vzoru exsparťana Gila neprosadili.