‚Je to velká facka.‘ Češi jedou z Itálie s čtyřgólovým přídělem, reprezentaci navíc přibyli zranění

„Ten zápas odehráli Italové fantasticky,“ říká záložník Antonín Barák a má pravdu. Skvělí byli útočníci Lorenzo Insigne, Ciro Immobile a Domenico Berardi a jmenovat bychom mohli i další, ale dá se na to podívat i z druhé strany, tedy: Češi byli vepředu neškodní, neměli jedinou gólovou šanci a v obraně kupili chyby.

A tak byl po utkání trenér Jaroslav Šilhavý velmi kritický: „Špatný výkon, špatný výsledek. Samozřejmě mě štve prohrát takovým výsledkem. Facka je to velká.“

Tu schytali jak hvězdy Tomáš Souček s Patrikem Schickem, byť odehrály jen druhou půli, tak i ti, kteří svádí souboj o základní sestavu na Euru, což se týká například středních obránců. Jakub Brabec zůstal na trávníku celý zápas, David Zima o poločase vystřídal Ondřej Čelůstku.

„Ani jeden nepodal dobrý výkon. Ondra Čelůstka musel střídat kvůli zranění, před zápasem se zranil i Tomáš Kalas. Jak jsme hráli špatně jako tým, tak se to svezlo i na ně jako na obranu,“ pokračoval Šilhavý.

Ještě devět dnů mají čeští fotbalisté na to se dát dohromady před vstupem do mistrovství Evropy. „Panikařit, hned ze sebe dělat outsidera a vzdávat se našeho snu teď nemá cenu. Kolikrát v životě jste dole a musíte věřit sám sobě. Já věřím, že tenhle tým má co ukázat a že to ukáže,“ přeje si Barák.

Třeba se to jemu a jeho spoluhráčům podaří už v úterní pražské generálce proti Albánii.