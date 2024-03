První zápas veledůležitého fotbalového roku. Česká reprezentace se na úvod přípravy utká s Norskem

V úvodu předzápasového tréninku v Norsku byli slyšet hlavně asistenti hlavního kouče – Jaroslavové Köstl s Veselým – jejich nadřízený, Ivan Hašek, ale hráče pozorně sledoval, a když uznal za vhodné, ozval se.

Bývalý trenér Sparty nebo Štrasburku už během kariéry nasbíral spoustu zkušeností, obnovená premiéra na reprezentační lavičce ho ale klidným nenechává.

„Cítím takové to chvění před zápasem, je to přesně to, co člověk vyhledává. Myslím, že v tom nejsem sám, všichni jsme v mírném napětí, které je potřebné na to, abychom byli připravení – a to si myslím, že jsme, přestože toho času jsme moc neměli,“ říká trenér českých fotbalistů Ivan Hašek, který na začátku roku nahradil ve funkci Jaroslava Šilhavého.

Zatímco Lvíčata bojovala v Pardubicích, tak Áčko v Oslu ladilo formu na zítřejší zápas proti Norsku. ️ pic.twitter.com/PLwUw0A3il — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 21, 2024

Národní tým pod Haškem vstupuje do nové éry a změny se projevily už při skládání nominace. Hned sedm hráčů si totiž může v Norsku připsat premiérový start v reprezentačním áčku.

„Na začátku jsme si určili pravidla, které je potřeba dodržovat. Máme před sebou velké věci, dva přípravné zápasy, pak Euro, poté kvalifikace na mistrovství světa. Všichni chtějí být součástí něčeho velkého,“ přiznává kapitán národního týmu Tomáš Souček.

Český výběr čeká v Oslu velmi silný soupeř. Norové sice v konkurenci Španělů a Skotů nepostoupili na evropský šampionát, v kádru ale mají řadu hráčů z elitních soutěží, včetně hvězd anglické Premier League Erlinga Haalanda s Martinem Ødegaardem.

Utkání českých fotbalistů v Norsku začne v 18 hodin. Radiožurnál Sport o něm bude informovat v pořadu S mikrofonem za sportem, Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.

Hráči @ceskarepre_cz se chystají na první zápas v novém roce.

Norsko - Česko zítra od 18 hodin živě na @RadiozurnalS ⚽ pic.twitter.com/YjVFtuE3o3 — Lukáš Michalík (@l_michy93) March 21, 2024