Fenomén Haaland. ‚Bude to výzva, máme určitý plán,‘ plánuje trenér Sparty Friis bránění norského střelce

Fotbalisty Sparty čeká zápas s jedním z nejlepších týmů světa. Po výhře nad Salcburkem a remíze ve Stuttgartu nastoupí v hlavní fázi Ligy mistrů na stadionu Manchesteru City. Loňský vítěz slavné soutěže má v kádru řadu hvězd v čele s elitním kanonýrem Erlingem Haalandem. Manchester 14:57 23. října 2024

Norský reprezentant patří dlouhodobě k nejproduktivnějším útočníkům světa. Jen v tomto kalendářním roce dal už přes čtyřicet soutěžních gólů a dál tak vylepšuje stěží uvěřitelné statistiky. Po přestupu do Anglie má Haaland v Manchesteru bilanci 101 vstřelených branek ve 109 soutěžních startech a fanoušci City jsou z něj nadšení.

„Dává devadesát procent gólů Manchesteru, takže je to pro nás samozřejmě téma. Bude to výzva, máme určitý plán, ale bude to těžké,“ uvědomuje si sparťanský trenér Lars Friis. V minulé sezoně Premier League skóroval Haaland šestatřicetkrát, tolik gólů v jednom ročníku anglické soutěže před ním ještě nikdo nedal.

Bývalá opora německého Dortmundu už v kariéře překonala řadu rekordů, ten zatím poslední před dvěma týdny – dvěma trefami do sítě Slovinska se stal Haaland historicky nejlepším střelcem norské reprezentace. Čtyřiatřicátým přesným zásahem překonal maximum útočníka Jorgena Juveho.

„Když dostane míč do vápna, tak ho těžko ubráníte. Je silný a vysoký, umí si dobře pokrýt míč, otočit se s ním a dát gól,“ upozorňuje vicemistr Evropy z roku 96 Vladimír Šmicer.

Inspirace od Česka

I taková hvězda jako Haaland ale občas nemá svůj den a své o tom vědí i čeští reprezentanti. Národní tým v březnu norské fotbalisty porazil a defenziva českého týmu si s tahounem soupeře poradila.

„Když ho sledujete v televizi, tak z něj máte obrovský respekt. Je to top hráč, ale s pomocí spoluhráčů se dá ubránit. Jeden na jednoho je to složitější, on má vše, co by měl hráč světové klasy mít,“ řekl reprezentační stoper David Zima o Erlingu Haalandovi, který by ve středu večer neměl chybět v sestavě Manchesteru City v zápase Ligy mistrů se Spartou.

Utkání českého a anglického mistra začne na Etihad Stadium ve 21 hodin a Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos, server iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži.