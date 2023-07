Plzeňští fotbalisté čekají od kosovské Drity podobný výkon jako od Teplic. Doufají v návrat Hejdy

Plzeňští fotbalisté podle záložníka Lukáše Kalvacha a trenéra Miroslava Koubka musí ve čtvrtečním úvodním zápase 2. předkola Evropské konferenční ligy proti Dritě podat celkově lepší výkon než při sobotní prvoligové porážce 0:1 v Teplicích. V utkání proti kosovskému outsiderovi možná Viktorii bude chybět kapitán Lukáš Hejda, o jeho startu se rozhodne na poslední chvíli. Plzeň 19:10 26. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Koubek | Zdroj: Profimedia

Plzeňští při obnovené premiéře trenéra Miroslava Koubka odstartovali novou sezonu překvapivou porážkou v Teplicích, kde propadli výsledkově i herně.

„Museli jsme se z toho oklepat velmi rychle, protože nás hned čeká velmi důležitý zápas. Samozřejmě jsme si řekli, co je potřeba zlepšit, a tím jsme Teplice uzavřeli. Za prvé musíme dát góly, které budou důležité do odvety. Musíme se zlepšit celkově v bojovnosti, pohybu, líp držet míč, být určitě nebezpečnější a přímočařejší,“ řekl Kalvach na tiskové konferenci.

Západočeši vědí, co mohou od kosovského vicemistra očekávat. „Myslím si, že nás čeká podobný styl (jakým hrály Teplice), mají defenzivu velmi dobře zvládnutou. Myslím, že budeme dobývat. Řekli jsme si, jak se do nich dostat a být co nejvíc nebezpeční, abychom uspěli a udělali si dobrý výsledek do odvety,“ uvedl olomoucký odchovanec.

To samé čeká i Koubek, který si už nepovedené úvodní ligové utkání s hráči rozebral. Bvaýl kouč Hradce, Bohemians, Slavie, Baníku či Mladé Boleslavi ocenil kvalitu soupeře, zároveň si ale myslí, že Plzeň musí přijmout roli favorita.

„Určitě to bude v jistých pasážích hry dobývání velmi dobře organizovaného tuhého bloku. Pokud jde o náš přístup, tak jsme si analyzovali, co bylo špatně v Teplicích a doufám, že budeme na ty nedostatky správně reagovat," uvedl Koubek, který chystá i změna v základní sestavě.

Nejistota panuje kolem startu klíčového stopera a kapitána Hejdy, který si proti Teplicím zranil kotník. Příliš alternativ Plzeň nemá, další stopeři Luděk Pernica a Filip Čihák jsou na marodce a k dispozici je vedle jednadvacetiletého Libérijce Sampsona Dweha jen Robin Hranáč.

"Lékařské oddělení dělá všechno pro to, aby ten start eventuálně byl možný, ale v současné době to tak ještě není. Rozhodnou čtvrteční odpolední hodiny před zápasem. Uvidíme, jak na tom bude. Dělá se možné nemožné,“ říká Koubek.

Kosovská Drita ještě nikdy nehrála hlavní fázi některé ze soutěží UEFA. Kosovští vicemistři ještě nový ligový ročník neodstartovali, v přípravě prohráli 0:2 s Craiovou a 0:1 s jiným rumunským týmem Iasi, poté porazili Vllaznii Požeran 6:0 a remizovali s dalším kosovským soupeřem Prištinou 1:1.