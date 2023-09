Každý gól je pro ofenzivního hráče důležitý, těšilo Jurečku. Zápas v Albánii bude pro tým klíčový, dodává

Svůj premiérový gól v národním týmu dal před víc než 50 tisíci fanoušky Václav Jurečka. „Má příjemnou příchuť, musím říct. Na to, že to byl přátelák, tak přišlo strašně moc lidí, takže klobouk dolů před Maďary. Je vidět, že fotbal mají opravdu v lásce. Vytvořili fantastickou kulisu, na to nikdy nezapomenu,“ přiznal Jurečka po zápase v Maďarsku, který na tribunách sledovalo přes 50 tisíc lidí.

Odchovanec Opavy se prosadil po hodině hry a na jeho trefě měl velký podíl spoluhráč ze Slavie Mojmír Chytil. Ten přetlačil obránce a před vyběhnutým gólmanem přihrál Jurečkovi před odkrytou branku.

„Už jsme si na sebe nějak zvykli, takže nějaké automatismy, co po nás trenér ve Slavii chce, tam samozřejmě jsou. Řídili jsme se pokyny, co po nás chtěl trenér z národního týmu, a docela nám to šlo. Samozřejmě jsem mu gratuloval k prvnímu reprezentačnímu gólů a doufám, že se nám takhle bude dařit ve Slavii i v reprezentaci a budeme vyhrávat co nejvíce zápasů,“ přeje si reprezentační útočník Mojmír Chytil.

Psychická vzpruha

Václav Jurečka se v národním týmu prosadil při svém osmém startu a gól v reprezentačním dresu mu může pomoct i do dalších týdnů. Nejlepšímu střelci minulé ligové sezony se totiž v úvodu aktuálního ročníku v koncovce tolik nedařilo.

„Každý gól je pro ofenzivního hráče důležitý. Myslím, že mi to pomůže. Chtěli jsme proti Albánii hrát vítězně, což se nepodařilo. Chtěli jsme si vylepšit pozici u našich fanoušků, to jsme snad zvládli a musíme se připravit na Albánii venku, to bude klíčový zápas,“ říká fotbalový reprezentant Václav Jurečka.

V tabulce své skupiny kvalifikace mistrovství Evropy je národní tým momentálně druhý, do čela se po výhře 2:0 nad Polskem posunula Albánie. Právě na jejím stadionu se Češi představí v dalším zápase 12. října.