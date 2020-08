Situace kolem fanoušků zůstává nejistá, fotbalové kluby přesto začínají s prodejem permanentek

„Po prvních pěti dnech evidujeme zhruba dva tisíce prodaných permanentek. Pro nás bude důležité, jakým způsobem bude počet prodaných permanentních vstupenek korelovat s tím, kolika lidem budeme moct umožnit vstup na stadion v nadcházející sezoně. Držitelé permanentních vstupenek budou mít vždy přednost před ostatními fanoušky,“ řekl Radiožurnálu Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

Letenský klub za minulou sezonu prodal přibližně deset tisíc permanentních vstupenek. V prvním kole nové ligové sezony se Pražané představí na hřišti Brna, a také nováček nejvyšší soutěže prodej permanentek v minulém týdnu zahájil.

„Rozhodli jsme se jít do prodeje s takovým počtem permanentek, abychom dodrželi ten stávající limit, což je zhruba dva a půl tisíce diváků. Tomu odpovídá počet permanentek, které jdou do prodeje, což je zhruba patnáct set. S prodejem jsme zatím spokojení, ale kalí to fakt, že kapacita stadionu pravděpodobně bude omezená,“ lituje mluvčí brněnské Zbrojovky Martin Lísal.

Na hlasitou diváckou podporu se při domácích zápasech hodně spoléhají fotbalisté Bohemians. V Ďolíčku za první týden prodeje i přes nepříznivou situaci zaznamenali stejný zájem o permanentky jako v loňském roce.

„Naopak jsme nabídli fanouškům i dražší kategorie permanentek, které zaručují účast na utkáních s omezenou kapacitou. O ty je ještě větší zájem než o ty standardní,“ vysvětlil mluvčí Bohemians Petr Koukal.

Mistrovská Slavia chtěla původně s prodejem permanentních vstupenek počkat, až se vyjasní epidemiologická situace. Podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka ale nakonec spustí pražský celek prodej 12. srpna. Přednostní právo budou mít držitelé sezonní vstupenky z loňského ročníku.

Nová ligová sezona začne 22. srpna. Kolik diváků se dostane na tribuny, zatím není jasné.