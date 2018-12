Sparta má první posilu. Přichází švédský křídelník Karlsson

„Sparta je obrovský klub. Když se o vás takový tým, největší tým v zemi zajímá, je to velká čest. Jsem šťastný, že se povedlo přestup dotáhnout,“ líčí Karlsson první dojmy po přestupu do Sparty pro klubový web.

Letenský klub potřeboval zvýšit konkurenci na pravém křídle, kde většinu podzimní části zaskakoval střední záložník Nicolae Stanciu či pravý obránce Alexandru Chipciu. K dispozici byl také Vukadin Vukadinović, jehož výkonost ale nebyla ideální. K dispozici nebyl ani Václav Kadlec, který může na pravém křídle alternovat. Zranění ho ale na podzim do hry nepustilo.

„Trenér mi řekl, že bych mohl hrát na třech pozicích: na obou křídlech a taky na pozici podhrotového hráče. Nejlépe se cítím na pravém křídle, ale i ty další dva posty jsou úplně v pohodě, je mi takřka jedno, na jakém z těch míst jsem. Všechny ofenzivní posty pro mě nejsou problém,“ popisuje Karlsson svou využitelnost na více postech.

Trojnásobný švédský reprezentant zároveň deklaruje, že do Sparty přišel vítězit. „Chci vyhrávat. Měli jsme k tomu blízko ve švédské lize, chyběly nám jen dva body a obvykle by náš bodový zisk na titul stačil. Byl jsem hodně zklamaný a doufám, že ve Spartě se to změní. Chci vyhrávat a mít možnost slavit s fanoušky. Přišel jsem do velkého klubu a ten samozřejmě chce vyhrávat.“