Věřím, že kluci ukážou charakter. S tlakem jsem se naučil žít, říká Hašek před zápasem s Ukrajinou

Po čtyřgólovém přídělu v Gruzii čeká v úterý večer české fotbalisty souboj s Ukrajinou v Lize národů. Kromě napravení reputace a zlepšení pozice v tabulce reprezentanti dost možná budou hrát i o setrvání trenéra Ivana Haška ve funkci. Praha 9:13 10. září 2024

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek | Foto: Michal Sváček | Zdroj: Profimedia

České fotbalisty čeká druhý zápas v aktuálním ročníku Ligy národů. Na stadionu v Edenu večer nastoupí proti Ukrajině. Národní tým bude chtít odčinit sobotní debakl v Gruzii, kde prohrál vysoko 1:4.

Předzápasový trénink v Edenu začal tradičním proslovem trenéra. Realizační tým si po sobotní porážce měl s hráči co vysvětlovat, vždyť kolaps v Gruzii vyvolal ve sportovním prostředí v Česku bouřlivý ohlas. Reprezentační kouč Hašek dobře ví, že proti Ukrajině se nic podobného opakovat nesmí. Není totiž vyloučené, že v případě další prohry by jeho pozice mohla být v ohrožení.

„Víte moc dobře, že jsem působil v arabském světě. A v takovém týmu, jako je Al-Hilál, si nemůžete dovolit prohrát zápas, protože víte, že končíte. Myslím, že jsem pod tlakem pořád. Teď o to víc, protože výkon v Gruzii opravdu nebyl dobrý. Takže jsem se s tím naučil žít a jsem připravený. Ale hráčům věřím, myslím, že kluci ukážou charakter,“ říká Hašek.

Před sebou měl náročný úkol, musel dát tým za krátkou dobu aspoň částečně do pohody. Jednašedesátiletý kouč převzal reprezentaci v lednu po Jaroslavu Šilhavém. Velký herní progres ale zatím nepřišel a vinou nepovedeného Eura i debaklu v Gruzii sílí kritika ze všech stran.

Zodpovědnost hráčů

„Trenér není na hřišti, na hřišti jsme my. Může nám říkat cokoliv, ale když to nebudeme na hřišti plnit, vždycky to odnese trenér. Hrajeme nejenom za trenéra, ale snažíme se hrát za celé Česko. Uvědomujeme si velkou zodpovědnost a uděláme všechno pro to, abychom předvedli diametrálně odlišný výkon,“ slibuje reprezentační obránce Vladimír Coufal.

Ukrajina na úvod nového ročníku Ligy národů podlehla v Edenu Albánii. Zápas Česka s Ukrajinou začne v úterý ve 20.45 a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport.