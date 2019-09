‚Člověk si občas neuvědomí, že běží.‘ Walking fotbal na seniorském mistrovství si vyzkoušel i Šilhavý

„Je to otázka zvyku. Člověk si občas neuvědomí, že běží. Je to na rozhodnutí rozhodčího, který posoudí, jestli to byl běh, nebo chůze. Mně dal párkrát varování, že je to na hraně a pak mi to písknul,“ popisuje Radiožurnálu jeden z účastníků mistrovství republiky seniorského fotbalu Jaroslav Bašus z Teplic, který měří skoro dva metry.

„Výška je pro mě výhoda, udělám méně kroků než ostatní,“ doplňuje Bašus.

Při tzv. walking fotbalu, tedy fotbalu v chůzi, se musí hráči vždy alespoň jednou nohou dotýkat země.

„Je velmi důležité, aby rozhodčí rozpoznal, jestli hráč běží, nebo chodí. Teď jsem tu měl zrovna případ, kdy tu byl chodec, který skutečně závodně chodí a do toho hraje fotbal. Když jsme se potom podívali na televizi, tak bylo opravdu vidět, že to je chůze. Všichni se ale domnívali, že běhá. To je v těchto zápasech pro rozhodčího největší problém,“ vysvětluje bývalý mezinárodní rozhodčí Ivan Grégr.

Hráči mají zakázáno běhat, rozhodčí ale ne.

Zahrál si i Šilhavý

Mistrovství republiky seniorského fotbalu je určeno hráčům nad 60 let. Nejstarším účastníkem je 77letý Josef Houška z Mostu:

„Jsem po operaci obou kyčlí, a když jdu hrát se čtyřicetiletými tenis nebo badminton, tak se diví, že to není možné. Celá léta jsem se věnoval mládeži a teď seniorům. V Mostě mám sto sportovců, trénujeme od pondělka do pátku, máme bowling, tenis, badminton, minigolf a fotbal. Kluky to v čaplo, v tělocvičně to strkáme na malou bránu, ale v tomhle velkém prostoru si nevíme rady. Musíme to ještě zlepšit,“ plánuje Houška.

Fotbal v chůzi si před začátkem turnaje ale vyzkoušel i současný trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý:

„Dohromady jsem to hrál dvakrát. Když na vás jde míč, tak máte tendenci jít proti němu v rychlém pohybu, ale najednou zjistíte, že nemůžete. Musíte udělat dlouhý krok nebo být jako Jožka Pribilinec v chodeckých závodech. Bylo to nepřirozené, ale když to člověk hraje často, tak si zvykne,“ tvrdí Šilhavý.

Tomáš Petr

