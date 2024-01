Nikdy na to nezapomenu, dojímá se střelec hattricku Becher. Trenér Augusta vyzdvihl lídry týmu

„Je to něco neskutečného, nikdy na to nezapomenu. Jsem moc rád, že jsme všichni zakončili naší mládežnickou reprezentaci takovým stylem,“ těšilo Ondřeje Bechera, pro kterého to bylo stejně jako pro další hráče ročníku 2004 poslední vystoupení v juniorském národním týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž bezprostředně po bronzovém zápase české hokejové juniorky

Právě on se stal jedním z hrdinou zápasu o bronz, ke kterému pomohl hattrickem, včetně branky v oslabení na 3:5 ze závěru druhé třetiny. Právě tento moment popsal trenér Patrik Augusta jako ten klíčový pro obrat.

„Pátý gól byl direkt, kdy jsem cítil, že střídačka padla. V ten moment se lídři jako Kulda (Jiří Kulich) pořád snažili nabudit ty ostatní, kterým padly hlavy dolů. Neskutečně nás nakopl gól v oslabení. To byl ten moment. My jsme ti co máme bronzovou medaili. hráči si za ten závěr zaslouží absolutorium,“ popisuje trenér.

Vysoký jalovec taky obohatil publikum ve Scandinaviu pic.twitter.com/kXopn5z717 — Adam Weidenthaler (@AWeidenthaler) January 5, 2024

Další ústřední postavou úspěchu byl kapitán Jiří Kulich. Dvě branky a stejný počet asistencí českého kapitána pomohly k heroickému obratu, ve kterém reprezentanti během patnácti sekund otočili ze 4:5 na 6:5.

„Konečně mi to tam padlo. Nezáleží jestli já jsem dal důležitý gól, medaili máme všichni. Tohle je pro celé Česko,“ ukázal na svou bronzovou medaili na krku stejně jako před rokem nejproduktivnější hráč českého juniorského týmu Jiří Kulich.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Göteborgu - o 3. místo: Česko - Finsko 8:5 (1:2, 2:3, 5:0) Branky a nahrávky: 17. Kulich (Melovský, Hamara), 29. Štancl (Melovský, Becher), 40. Becher (Štancl, A. Čech), 45. Kulich (Melovský, Hamara), 59. Becher (Kulich, Šalé), 59. Hamara (Kulich, Becher), 59. Rymon, 59. Becher - 7. Kumpulainen, 8. Nyman (Kaskimäki, J. Pulkkinen), 29. Helenius (Nyman, Kaskimäki), 30. Hämeenaho (Kulonummi, Lassila), 35. Hämeenaho (Kulonummi, Keskinen). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Murray (Kan.) - Nyquist (Švéd.), Rampír (ČR). Vyloučení: 5:4. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 9647. Sestavy: Česko: Hrabal (8. Vondraš) - Hamara, Alscher, A. Čech, Cibulka, Prčík, T. Galvas - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Bareš, Melovský, S. Redlich - Rymon, Becher, Štancl - Maštalířský, M. Přibyl, Židlický - Hujer. Trenér: P. Augusta. Finsko: Kokko - Kulonummi, J. Pulkkinen, Salin, Pieniniemi, Kangas, Kärki, Väisänen - Hämeenaho, Lassila, Naukkarinen - Nyman, Helenius, Kaskimäki - Halttunen, Keskinen, Männistö - Koskipirtti, Bau, Kumpulainen. Trenér: Mikkola.