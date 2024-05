Myslel jsem, že se při oslavě gólu nikdy nedostanu na kolena. Tento moment si musíme užít, řekl Pastrňák

Reprezentace musela nejen na něj počkat, ale vyplatilo se. Hokejista David Pastrňák totiž vítězným gólem rozhodl finále domácího mistrovství světa. U výhry 2:0 nad Švýcarskem přitom nemusel být, k národnímu týmu se připojil po vypadnutí Bostonu z play-off NHL až před posledním skupinovým zápasem. Praha 10:53 27. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pastrňákův první gól na mistrovství rozhodl o finálové výhře | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pasta (David Pastrňák) rozhodne finále. To by byla třešnička na dortu,“ předpovídal před finálovým zápasem legendární Jaromír Jágr. A jak řekl, tak se také stalo. Dlouho vyrovnané finále mezi Českem a Švýcarskem už mělo za sebou více než 49 minut, když obránce Tomáš Kundrátek nabil domácí hvězdě a ta tvrdou ranou bez přípravy rozvlnila síť.

„Myslel jsem, že se při oslavě gólu nikdy nedostanu na kolena. Takhle jsem se dostal a myslím, že to vypovídá za vše. Doufejme, že to půjde jen tak dál. Tento moment si musíme užít, protože nikdy nevíte, jak dlouho budete čekat na další. O tom jsme se přesvědčili naší poslední zlatou,“ připomněl David Pastrňák, že na titul mistrů světa čekali Češi dlouhých čtrnáct let.

Spolu s Pavlem Zachou přijel na šampionát po konci ve vyčerpávajících bojích o Stanleyův pohár až na závěr skupiny, podobně jako další posila Martin Nečas. „Jsem na kluky pyšný. Přišel jsem do neskutečné party a kluci to pro mě i pro Zachyče (Zachu) udělali strašně jednoduché, abychom do týmu zapadli,“ těšilo Pastrňáka.

„Střelec je výborný, a hlavně na konci zblokoval střelu, takže on přijel jakkoliv pomoct týmu. Když dal rozhodující gól, tak to bylo super,“ poklonil se autorovi zlatého gólu na světovém šampionátu jeho spoluhráč Pavel Zacha. „Pasta, Zachyč, všichni tihle kluci, prostě celý tým byl neskutečný,“ doplnil ho Lukáš Dostál.

Týmu výrazně pomohly posily z Bostonu David Pastrňák (vlevo) a Pavel Zacha (vpravo) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pastrňák ve finále ukázal svou velikost, když svůj vůbec první a zároveň poslední bod na turnaji zaznamenal v ten nejdůležitější moment. Český kanonýr přitom nebyl po celý turnaj stoprocentně fit.

„Kyčel – uvidíme, jak to dopadne. Bylo mi řečeno, že určitě budu muset jít na operaci. Ale co se mnou předvedl pan doktor (Pavel) Kolář – necítil jsem se takhle dobře osm měsíců a patří mu velký dík. Nevím, co má za magické ruce, ale vážně jsem se necítil tak dobře v bruslení jako na mistrovství,“ chválil Pastrňák renomovaného fyzioterapeuta Koláře.