Týdeník iROZHLASu: hroši a nosorožci na Karvinsku, ruská hydra a hokejový Fantomas

Týden očima iROZHLAS.cz

Nosorožci a hroši nedaleko Karviné? Moravskoslezský kraj uvažuje, že je využije na rekultivaci tamní krajiny. Nakonec to sice možná skončí trochu nudnějšími divokými osly a asijskými tury, jde ale o další střípek reportážní série Tady je Bakalovo, na které v posledních měsících usilovně pracují Tomáš Pika, Klára Filipová a Jan Cibulka.

Napilno měl tento týden opět i kolega Jakub Grim. Po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica přinesl hned několik velkých profilů a analýz toho, co se u sousedů děje a bude dít.

Naše zahraniční reportérka Anna Urbanová si povídala s ministrem zahraniční Janem Lipavským (Piráti) třeba o „rozlezlé hydře ruských tajných služeb“ a o tom, jak o ní vede debaty se svými evropskými protějšky.

Naši dataři se podívali na zoubek statistikám o českých lékařích. Poselství textu a čísel je jasné: velká část specialistů je v důchodovém věku a situace se rychle horší.

Co se ale lepší, jsou třeba hokejoví obránci ve střílení gólů na mistrovstvích světa. Ve svém dalším textu se Jan Boček a Petr Kočí ponořili do nejrůznějších hokejových dat ze světových šampionátů a kromě očekávaných otázek odpověděli třeba i na to, jaká barva dresů je u hokejistů nejoblíbenější.

Pro fanoušky mluveného slova

A aby toho hokeje nebylo málo, doporučuji rozhovor s velkou českou hokejovou celebritou – Fantomasem.

Vojenský analytik Otakar Foltýn, mimochodem nový vládní koordinátor strategické komunikace, se rozpovídal o vývoji invaze na Ukrajině. Rusko lze podle něj porazit mimořádně levně. Čím déle ale budeme s pomocí váhat, tím víc to bude stát.

Další protesty na obzoru. Podle lékařů totiž vláda neplní své sliby a zdravotníci nyní přemýšlí, jak dál postupovat.

Nejvíce se četlo