Ukrajincům můžeme dodat miliony kusů munice, ale problémem jsou peníze, vysvětluje vládní zmocněnec

Rusko otevřelo frontu v Charkovské oblasti. Využilo oslabení ukrajinské armády. Pád Charkova je podle vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáše Kopečného nepravděpodobný, pokud by se ale frontová linie posunula o deset až patnáct kilometrů dále, dostane se Charkov na dostřel ruského dělostřelectva. ‚Ukrajinci mají k dispozici jen zlomek munice, kterou potřebují,' říká pro Radiožurnál v pořadu Interview Plus Kopečný. Interview Plus Praha 14:34 22. května 2024

„Pořád věřím, že je vysoce nepravděpodobné, že by se Rusku podařilo naplnit své hlavní cíle a okupovat celou Ukrajinu. Ale je to vážné, protože se daří méně než před rokem a vyhlídky jsou horší, takže bude umírat a trpět obrovské množství lidí,“ konstatuje vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.

Ukrajinci se stále potýkají s nedostatkem munice, který se snaží řešit česká muniční iniciativa, k níž se připojila řada dalších zemí. „Milion kusů velkorážné munice jsme schopni dodat ve stejné rychlosti, jako teď řešíme těch 500 tisíc, na které máme peníze. Problém je, že na ně ty peníze nemáme. Stejně tak bychom mohli dodat tři miliony kusů. Je to jen o tom, kolik bude peněz,“ zdůrazňuje Kopečný.

Dále vysvětluje, že od politické deklarace k reálnému převodu peněz to kvůli rozpočtovým pravidlům a procesu schvalování někdy trvá i několik týdnů a některé státy, které se k české iniciativě připojily, peníze ani po třech měsících nedodaly.

„Každý měsíc dodáváme relativně velký objem velkorážové munice, především díky penězům z Dánska a Nizozemska. Celý březen, duben a květen. Ale díky tomu, že jsme získali pozornost světa a s ní spjaté finanční prostředky, tak tento objem znásobíme,“ dodává Kopečný.

Frustrující zákaz

Ukrajinci každý měsíc potřebují přibližně 200 tisíc kusů munice, reálně ale mají k dispozici jen zlomek tohoto množství. „Pokud chceme být seriózní v podpoře Ukrajiny, tak se nemůžeme bavit o jednotkách miliard eur za celou Alianci, ale o desítkách miliard. Je to hrozně jednoduché,“ uvádí Kopečný.

Pomoci by měl také americký balíček pomoci Ukrajině, který po průtazích schválil Kongres. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si ovšem stěžuje na to, že Američané zakazují jimi dodávanou munici používat na ruském území.

Právě to je podle Kopečného jedním z hlavních problémů, které Ukrajina momentálně má: „Je to přesně důvod, proč byla úspěšná ruská ofenziva v Charkovské oblasti. Ukrajinci jen bezmocně přihlížejí, jak se za hranicí hromadí desítky tisíc ruských vojáků a čekají jen na to, aby na ně zaútočili,“ podotýká.

„Americkou pozici od prvních dnů provází obava z eskalace. Nesmíme moc rychle dodat raketomety HIMARS nebo rakety ATACMS. To je frustrace, kterou prezident Zelenskyj velmi explicitně ventiluje. Když mají Ukrajinci možnost udělat něco, co by jim výrazně pomohlo, tak je udržují na nějaké linii, že to zkrátka udělat nemůžou,“ shrnuje.

