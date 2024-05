Krejčíkova sousedka: Pro nás je hrdina, že nastoupil i se zlomeným nosem. Po finále budeme společně slavit

Agáta s Janou nechaly doma muže, oblékly si hokejové dresy se jménem Krejčík na zádech a vyrazil na hokej. Chtěly totiž vidět svého souseda Jakuba Krejčíka, jak bude hrát proti Švédsku v semifinále mistrovství světa. Takže viděly, jak mu švédský útočník rozbil nos a také to, že se ještě stačil do hry vrátit. Hlavně ale z tribuny v Praha aréně sledovaly české vítězné tažení do finále. Reportérovi Radiožurnálu prozradily i to, jaký je český hokejista soused.

„Jako otec se svým synem chodí na hřiště. Je to úplně normální kluk,“ říká Agáta, která Krejčíka pravidelně potkává. Druhá sousedka Jana českého obránce chválí za to, že je doma k ruce své ženě. „Hezky pomáhá doma. Vždycky, když má volno od hokeje, vidíme ho, jak chodí vyhazovat odpad. Je strašně moc hodný,“ říká Jana.

Od Krejčíkovy manželky, která byla přítomna na všech utkáních českého týmu, se dozvěděly, jaké zranění si obránce v semifinálovém utkání proti Švédsku přivodil. „Mrzí nás, že má zlomený nos. Pro nás je hrdina, že i přes to stejně nastoupil,“ dojatě dodává Agáta.

„Ale není to tak vážný, když dokončil zápas. Bude v pohodě. Věděli jsme, že vyhraje. Že vyhraje náš tým, věřili jsme v to. Ale to, že dostanou Švédové takový klepec, jsme nečekaly,“ přiznává Jana.

Domácí oslava

Jak bude probíhat oslava s českým reprezentantem na dětském hřišti, zatím obě sousedky neví. „To musíme vymyslet. Jeho manželka už nám slíbila, že nějaká oslava bude, ale ještě to musíme zorganizovat. Neplánovaly jsme nic, protože nebylo úplně jisté, že bude co slavit. Teď už to vypadá docela nadějně,“ těší se Agáta.

Kde budou Agáta s Janou sledovat finále, ještě nevědí, protože možná budou mít lísky, možná budou na Staroměstském náměstí, nebo budou sedět doma u televize. „Budeme u Agáty doma, pravděpodobně. Otevřeme si prosecco, to bude stačit,“ popisuje Jana.

Tomu, že budou bezprostředně po finále slavit i s českým reprezentantem Krejčíkem, velkou naději nedávají. „Ten asi domů jen tak nepřijede,“ směje se Agáta.