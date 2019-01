Na mistrovství světa vlakem. Miloš Říha s Petrem Nedvědem pokřtili speciální hokejovou lokomotivu

Trenér Miloš Říha a manažer Nedvěd symbolicky polili lokomotivu s potiskem na motivy Českého hokeje pivem.

„Pojedeme sedmkrát. Každý den, kdy bude hrát český národní tým, kapacita vlaku je zhruba 900 míst. Zákazník si kupuje nejen přepravu, ale celodenní vstupenku na hokej – na dvě utkání, jedno z toho bude hrát Česko,“ vysvětluje Radiožurnálu náměstek generálního ředitele Českých drah Michal Štěpán.

Vlak bude vyjíždět z pražského Hlavního nádraží a cestou do Bratislavy zastaví ještě v Pardubicích a v Brně.

„Z Prahy odjíždíme většinou v 7 hodin a 54 minut, dvakrát jedeme dříve, už po šesté hodině. Z Bratislavy odjíždíme vždy ve 23:50,“ říká Michal Štěpán z Českých drah.

Balíček zpáteční jízdenky a zápasů v Bratislavě pořídíte za více než tři tisíce korun. Ale samozřejmě už teď má dost fanoušků vstupenky a chtěli by se třeba vlakem jen svézt. I to je možné, na www.vlakemnahokej.cz lze koupit i samotná jízdenka.

A fanoušci by mohli mít i reprezentačního spolucestujícího. „Nemám problém se svézt s fanoušky, ať to dopadne, jak to dopadne. Nehrotil bych to tím, že buď vyhrajeme, nebo prohrajeme,“ říká trenér Miloš Říha, který jízdu ve vlaku s fanoušky ne úplně přislíbil, ale minimálně nevyloučil.

Ještě před startem šampionátu to ale bude hokejová reprezentace, která vlak a lokomotivu s logem českého hokeje cestou do Bratislavy využije. Otázkou je, jestli trenér Říha, stejně jako při křtu, vystoupá po schůdcích do kabiny strojvedoucího.