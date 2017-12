Hokejový Litvínov vyhrál na Spartě a už není poslední, Chomutov porazil Jihlavu

HC Sparta Praha – HC VERVA Litvínov 3:6

Hokejisté pražské Sparty se v letošní sezoně zatím hledají. Ve dvou posledních zápasech prohráli a v tabulce byli až osmí. A zlepšení nepřišlo ani proti dosud poslednímu Litvínovu, přestože Sparta začala dobře a zásluhou Zbyňka Michálka ve třinácté minutě vedla. Jenže už o minutu později vyrovnal v přesilovce litvínovský Sörvik.

Ve druhé třetině Litvínov podruhé využil přesilovou hru díky teči Františka Lukeše a Severočeši šli do vedení. Do kabiny šli ale hráči za vyrovnaného stavu, protože se dvě minuty před pauzou trefil Lukáš Pech, i když jeho branku musel potvrdit videorozhodčí.

V poslední části hosté utekli do dvoubrankového vedení, když se nejdřív prosadil Michael Vandas a po něm svůj druhý přesilovkový zásah v zápase František Lukeš. Tři minuty před koncem poslal puk do prázdné branky František Gerhát a Litvínov už vedl o tři góly. Za Spartu sice ještě o sedm vteřin později snížil Robert Říčka, ale poslední slovo měli hosté, když Michal Trávníček přidal další trefu do prázdné branky.

Piráti Chomutov – HC Dukla Praha 4:2

Do utkání vstoupili o něco aktivněji domácí, ale po deseti minutách se Dukla probrala a do konce třetiny už Piráty do ničeho nepustila. Jenže ani jihlavští žádnou z příležitostí nevyužili, a tak skončila první třetina bez branek.

Tři minuty po začátku druhé třetiny se chomutovský stadion dočkal prvního gólu zápasu, když se tvrdou střelou prosadil obránce Pirátů Stanislav Dietz. Jihlavě se podařilo vyrovnat díky povedené teči Lukáše Žálčíka, ale o necelou minutu později vrátil podobným způsobem chomutovským vedení Nicolas Hlava.

Zkraje třetí části poslal Chomutov do vedení přesilovkovou trefou Vladimír Růžička. Jihlavští ještě zvládli utkání zdramatizovat zásluhou Tomáše Jiránka, ale vítězství domácím definitivně pojistil gólem do prázdné branky Ivan Huml. Chomutovští hokejisté se tak poprvé po měsíci a půl dočkali tříbodového zisku.

HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 4:1

Domácí Olomouc vedla od sedmé minuty, kdy se bekhendovou střelou nad beton libereckého brankáře prosadil František Skladaný. O necelých osm minut později už Hanáci vedli o dvě branky zásluhou Marka Laše.

Ve druhé části diváci gól neviděli, přestože měla obě mužstva k dispozici výhodu hned několika přesilových her. V samém závěru třetiny se do obrovské příležitosti dostal olomoucký Vlach, ale trestuhodně minul odkrytou branku.

Na začátku třetí třetiny snížil liberecký Dominik Lakatoš, ale o deset minut vrátil domácím dvoubrankové vedení přesnou střelou Vilém Burian. Čtyři vteřiny před koncem ještě trefil prázdnou klec Jan Káňa, a tak Olomouc nakonec zvítězila 4:1.