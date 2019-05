‚Vy jste naše oči.‘ Nevidomí sledovali zápas reprezentace s Ruskem, dostali se až na led

Měli na uších sluchátka a slyšeli, že se kolem nich projíždí nejlepší hokejisté světa. Jsou totiž nevidomí a jinou možnost, než slyšet hokej, nemají. Komentář pro nevidomé přímo na stadionu je projekt Českého rozhlasu a Světlušky. A tentokrát si pár lidí se zrakovým hendikepem mohlo vychutnat atmosféru reprezentačního utkání Češko - Rusko v Brně. Brno 11:16 6. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nevidomí fanoušci na hokeji | Foto: Jan Brychta | Zdroj: Český rozhlas

„Nikdy jsem na hokeji nebyl, jsem poprvé v životě a hned takováhle pecka. Už to, že tady sedím, je zážitek. Když si člověk pustí normálně rádio, je to skvělé. Ale když to cílíte pro nás, je to neuvěřitelné. Atmosféra je krásná a ještě ke všemu to vyrovnání,“ hledal slova Mirek po své první třetině v životě na hokeji.

V tu chvíli platil stav 1:1. Skupinka projektu Radiožurnálu a Světlušky Nevidomý fanoušek byla v brněnské hale usazená na skvělých místech, vzdušnou čarou asi 10 metrů od mantinelu, aby přímo z centra dění vnímali atmosféru. Pod nimi jezdily největší hokejové hvězdy. Ovečkin, Malkin i čeští reprezentanti.

Na uších měli sluchátka, ale občas si jedno sundali, aby ještě lépe vnímali hluk ze hry i z tribun, které vyprodalo 7700 fanoušků. „Někdy nechám jedno sluchátko dole, abych nasála atmosféru, někdy si dám obě, ty lidi přeřvou i vás,“ vyprávěla fanynka Katka komentátorům s vlajkou a trubkou v ruce.

„Vy jste naše oči. Já ještě trošičku vidím, mám zbytky zraku. Váš komentář je pro mě skvělý pomocník. Vidím, že se na ledě něco děje, míhá, ale nedokážu rozpoznat, jestli je to Rus nebo český hráč,“ vyprávěl Mirek. Právě v detailech, které klienti neviděli, pomáhali komentátoři Českého rozhlasu.

Buly se slepeckou holí

„Jedním z cílů a přáním Světlušky je umožnit stejný zážitek ze sportovního utkání, jako máme my vidící,“ vysvětluje produkční Světlušky Sabina Petrová. „Díky komentáři Českého rozhlasu a tomu, že oni jsou přímo na místě, je to jiný rozměr zážitku, než měli předtím. Oni září, jsou v jiném světě a jsou šťastní,“ dodává.

Česká reprezentace sice prohrála 1:4, jenže skupince se sluchátky to až tolik nevadilo. Komentátoři si rychle seběhli ze svých stanovišť pro zpětnou vazbu a chystal se další zážitek. Hala se postupem času vylidnila a i ochranka byla benevolentnější. A tak se Mirek, Katka a Terezie podívali k ledu.

Na trestných lavicích seděli na stejných místech, kde předtím Jan Kolář nebo Jevgenij Kuzněcov. V kýblu na puky sice žádné na památku nezbyly, ale celý večer projektu Nevidomý fanoušek přesto skončil na ledě hrátkami u buly ve středovém kruhu. Hokejky nahradily české vlajky a slepecké hole, puk pak sníh.

Po zápase byla ochranka benevolentnější - mohlo se na led | Foto: Jan Brychta | Zdroj: Český rozhlas