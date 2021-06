Palát připravil dva góly a Tampu dělí jedna výhra od semifinále NHL, Krejčího trefa Bostonu nestačila

Hokejový útočník Ondřej Palát pomohl dvěma přihrávkami k výhře Tampy Bay 6:4 nad Carolinou. Obhájci Stanleyova poháru se tím ujali v sérii vedení 3:1 a dělí je jedno vítězství od postupud do semifinále NHL. David Krejčí vstřelil po asistenci Davida Pastrňáka svůj první gól v letošním play off, kterým ale neodvrátil prohru Bostonu 1:4 na ledě New Yorku Islanders. Série je mezi oběma týmy vyrovnaná 2:2 na zápasy.

