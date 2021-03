Vítkovice v úvodním předkole play off přetlačily Kometu v prodloužení, zápas rozhodl Lakatoš

Hokejisté Vítkovic vstoupili do předkola play off extraligy s Kometou Brno vítězstvím 2:1 v prodloužení. Hosté sice pět minut před koncem řádné doby na vedoucí gól Lukáše Kováře zareagovali vyrovnávací tečí Petera Schneidera, ale z první akce prodloužení rozhodl vítkovický střelec Dominik Lakatoš. Druhé utkání se bude hrát v Ostravě ve čtvrtek od 15.00. Ostrava 21:16 10. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Lakatoš z Vítkovic se raduje z vítězného gólu. Vlevo je Robert Flick z Vítkovic. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Od začátku do konce to bylo velice vyrovnané utkání, v jehož závěru jsme byli šťastnější. Byla to velká taktická bitva, jsme rádi, že jsme se dostali do vedení. Zvládli jsme to dobře, co se týče disciplíny i taktiky. Vyhráli jsme první zápas, ale ve čtvrtek je nový den,“ konstatoval vítkovický trenér Miloš Holaň.

Domácí do série nastoupili i se svým nejlepším kanonýrem Lakatošem, který poslední zápas nedohrál pro zranění a jeho účast byla nejistá, zato jim scházel zdravotně indisponovaný gólman Svoboda.

A jeho zástupce Dolejš musel čelit vyložené šanci soupeře jako první. Hosté ve 12. minutě získali puk z vítkovického držení ve svém útočném pásmu, Bondra zůstal sám před brankou, ale nadvakrát jen nechal vyniknout Dolejše.

Zápas nesl všechny znaky úvodu play off - hodně soubojů, srážek před brankami, důraz na obranu a jen málo gólových šancí. Další významnější ohrožení Dolejše měl v 31. minutě na svědomí Mueller, ale i s jeho švihem si domácí brankář poradil. "Vítkovice hrají tvrdě, do těla, dostávají puky do brány, ale přesto si myslím, že dneska jsme byli lepší. Musíme to ukázat i zítra," řekl Schneider.

Domácí sice byli střelecky aktivnější, ale první opravdovou šanci si připravili až v závěru druhé části. Werbik se nezadržitelně prodral kolem mantinelu a do přihrávky zpoza brány se mezi kruhy v čase 38:58 nechytatelně opřel obránce Kovář a otevřel účet série.

Ani první gól utkání na urputném charakteru partie vůbec nic nezměnil. Brno se sice tlačilo do ofenzívy, Vítkovice však bez potíží odolávaly a vypadalo to, že by zápas mohly zvládnout.

Pět minut před koncem řádné doby ale nenápadnou akci v důležitý gól změnila Schneiderova teč po Zámorského nahození puku na branku.

„Bylo to moje první střídání s tou lajnou. Měli jsme pokyny, ať chodíme do brány. Není to o štěstí, ale tvrdá práce,“ řekl Schneider, který se do elitní formace posunul po odstoupení Muellera.

Došlo tak na prodloužení, které však záhy skončilo. Hned první akce přinesla gól Vítkovic: Lakatošovo nahození ze středního pásma Vejmelka neudržel, Hruška puk vrátil před branku na Lakatoše, který blafákem rozhodl v čase 60:16.

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápas:

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Kvasnička (Eberle, Jiříček) - 8. J. Káňa (Nahodil, Navrátil), 25. J. Káňa (Nahodil). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Hynek, Kajínek. Vyloučení: 8:4. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 0:1.

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 39. L. Kovář (Werbik, Fridrich), 61. Lakatoš (J. Hruška) - 55. Schneider (Zámorský, F. Král). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Rampír, Zíka. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 1:0.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. O. Roman (O. Rohlík), 37. A. Kosticyn (T. Zohorna, Camara) - 51. Flek (Šenkeřík). Rozhodčí: Kika, Obadal - Brejcha, Špringl. Vyloučení: 6:5, navíc Poulíček - Pulpán oba 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 1:0.

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Jergl (Blain), 52. Kelly Klíma (Jergl, Nedomlel). Rozhodčí: Hodek, Pražák - Ganger, Klouček. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 1:0.