Lener: Z českého výběru je cítit velká soudržnost. Mezi hráči, trenéry a celým realizačním týmem

Před víkendovými zápasy ve Speciálu Radiožurnálu Sport promluvili Jáchym Kondelík a bývalý kouč Slavomír Lener, který byl také u zisku zlaté medaile v Naganu. Jak složité je být trenérem národního týmu na domácím mistrovství světa? Co si myslí o tom, kolik lidí tvoří realizační tým? Poslechněte si. Praha 19:52 25. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavomír Lener | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Slavomíre, jak prožíváte letošní mistrovství světa v roli fanouška?

Přiznám se, že i během šampionátu ještě sleduji zápasy play off NHL. Čtrnáct dní zpátky jsem to hodně sledoval i kvůli Carolině Hurricanes a Bostonu Bruins, odkud mohli dorazit čeští hráči, což se nakonec povedlo. Všechny české zápasy jsem zatím viděl v televizi. Dnes jdu poprvé naživo na stadion, celý tým z Nagana dostali jsme pozvání od šéfa Mezinárodní hokejové federace Luca Tardifa, takže tam budeme ve velké skupině v léži.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Speciál Radiožurnálu Sport s Jáchymem Kondelíkem a Slavomírem Lenerem

Byl pro vás Ivan Hlinka nejlepším spolupracovníkem po trenérské práci?

Dodnes si vážím toho, že jsme do té spolupráce šli. Tak nějak jsme zbyli a jako jediní jsme měli odvahu do toho jít po nepovedeném Světovém poháru. Když Luděk Bukač skončil, tak byli oslovení i jiní trenéři. Byl to náš odvážný krok, sedli jsme si a vlétli jsme do toho. S Ivanem jsme měli dobře rozdělené role a fungovalo to. Nejen v Naganu jsme zažili hodně srandy, ale také dobře odvedené práce.

Co se vám líbí na dosavadních výkonech českého celku na šampionátu?

Líbí se mi aktivní pojetí a herní projev tým. Kluci hodně bruslí, mají dobré protiútoky a krásné kombinace. Funguje nám i soudržnost, navíc soupeřům nedáváme možnost přečíslení, opravdu dobře pracujeme i v defenzivě, protože i po ztrátě kotouče hned všechno dobruslíme. Z týmu čiší kompaktnost hokejistů i realizačního týmu.

Jak se díváte na to, že realizační tým české reprezentace je velmi široký?

Je to otázka evoluce. Když chcete být mezi nejlepšími třemi na světě, tak musíte všechno zajistit. Hodně se pracuje s videokouči, což je také nepostradatelná součást týmu. Přibývají hráči, trenéři, manažeři. Dřív byl jeden lékař. Dnes máte dva lékaře, dva fyzioterapeuty, dva videokouče. Mají to všechny elitní celky. Radim Rulík říkal, že před zápasem s Amerikou viděl třistapadesát videoklipů, to sám nemůžete zvládnout. Na to musíte mít lidi. Musíte vytáhnout dva, tři klíčové fragmenty, které hráčům ukážete.

Poslechněte si celý rozhovor s reprezentačním útočníkem Jáchymem Kondelíkem, který se nevešel do sestavy pro semifinálový duel proti Švédsku, ale také s hokejovým funkcionářem Slavomírem Lenerem. Audio je v úvodu článku.