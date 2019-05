Z posledního šampionátu na Slovensku v roce 2011 přivezli Češi bronz. Vybojují medaili i letos?

Hokejový šampionát v Bratislavě začne už v pátek. Naposledy se o světové medaile hrálo v Bratislavě a Košicích před osmi lety a medailový úspěch si tehdy připsali i čeští hokejisté. Jágr, Eliáš, Voráček, Plekanec, Židlický, Havlát a další hvězdy. To byla sestava českého týmu, která v roce 2011 vybojovala na Slovensku bronzové medaile. Bratislava 16:28 8. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Rachůnek v zápase o bronz na světovém šampionátu na Slovensku v roce 2011 rozbil plexisklo obrem Arťuchinem | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Celé naše mužstvo vypadalo velice dobře, byl to náš den. Osobní souboje, rychlost, pohyblivost, obratnost, souboje jeden na jednoho, držení puku… Prostě to dneska byla paráda. Zítra to může být úplně jiné, ale dnes to byl náš den,“ rozplýval se po jednom z utkání šampionátu Jaromír Jágr nad hrou českého celku.

Národní tým v Bratislavě předváděl jeden z nejatraktivnějších hokejů, kterým se kdy na světovém šampionátu prezentoval. Hvězdami nabitá sestava možná i díky tomu čelila až příliš tvrdé hře soupeřů. Hned v prvním utkání přišla reprezentace o oporu obraných řad Radka Martínka, v té době jednoho z nejlepších obránců NHL. V souboji s Ruskem obr Arťuchin postupně zranil Milana Michálka a pak i Karla Rachůnka.

„Karel Rachůnek má rozbitou hlavu, natržené ucho a bolí ho hlava,“ vyjmenovával trenér Alois Hadamczik. Jenže na ledě to českým hráčům nevadilo. Ve skupině porazili všechny soupeře, včetně Ruska i pozdějších šampiónů Finů. Ve čtvrtfinále pak český tým deklasoval Spojené státy 4:0. Poté ale přišel semifinálový souboj se Švédskem.

„My jsme sice šli do vedení, ale jak jsme dali gól, tak jsme udělali zbytečný faul, oslabení jsme neubránili a oni vyrovnali. Od toho momentu byli oni lepší, ale pořád to bylo 2:1 a stále se s tím dalo něco dělat. My jsme ale začali brzy ve třetí třetině bláznit. Hráli jsme s nimi nahoru dolů, oni měli hrozně moc situací dvou na jednoho a tří na jednoho, což v takovém zápase nejde,“ mrzelo po prohře 2:5 brankáře Ondřeje Pavelce.

Odplata Rusku

Český tým, ale nechtěl odjet z Bratislavy bez medaile. V boji o bronz se postavil znovu Rusku. Zápas měl dva hrdiny, zaprvé Karla Rachůnka, který s obrem Arťuchinem ve druhé třetině rozbil tvrzené sklo u dvířek na trestnou lavici a pomstil se čistým hitem za zranění z prvního vzájemného duelu. Druhým byl Roman Červenka, kterého v semifinále trenér Hadamczik netakticky kvůli zbytečnému faulu stáhl z první formace. V boji o bronz ho do ní zase vrátil a český útočník nastřílel Rusům hattrick. Po výhře 7:4 si mohli Češi pověsit na krk bronzové medaile.

„Pro mě je to výborné. Medaile je medaile a já jsem rád, že jsme to zvládli i pro diváky i pro všechny fanoušky u nás doma, kteří za námi stáli. Určitě jsme je, myslím, naším výkonem na tomto turnaji, nezklamali a doufejme, že příští rok budeme hrát o zlato,“ věřil Patrik Eliáš.

Jeho slova se ale nenaplnila. V roce 2012 přivezli čeští hokejisté z mistrovství světa znovu bronz. Pak ale přišel medailový půst, který budou chtít čeští reprezentanti ukončit na letošním šampionátu v Bratislavě.