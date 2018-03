9. 9. 2016 |Jaroslav Plašil, Radek Šamša |Tenis

Český tenis zažil na US Open v New Yorku báječný den. Po postupu Lucie Šafářové do finále deblistek přišel ještě jeden opravdu mimořádný výkon v soutěži singlistek. Karolína Plíšková porazila 2:0 na sety nejlepší hráčku posledních let, Američanku Serenu Williamsovou, a to i navzdory velké přesilovce domácích fanoušků. Ji samotnou v ochozech podporoval kupříkladu hokejista Patrik Eliáš.