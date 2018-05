Rusové nasázeli šest gólů Bělorusku, Američané si poradili s Německem

Hokejisté Ruska si na mistrovství světa v Dánsku zatím počínají suverénně. V pondělním utkání proti Bělorusku dokázali Rusové zvítězit 6:0 a po třech odehraných zápasech mají skóre 20:0. Američané dlouho hledali recept na německého brankáře Niklase Treutla, nakonec ale porazili svého soupeře 3:0. Kodaň 18:30 7. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Niklas Treutle dlouho držel německý tým ve hře. | Foto: Petr David Josek | Zdroj: AP

Bělorusko - Rusko 0:6

Rusové šli proti Bělorusku do vedení už v šesté minutě po povedené akci Pavla Dacjuka, který se zmocnil puku, obkroužil s ním branku a pak ho zasunul za brankovou čáru u pravé tyče. Rusové dál dominovali a po necelých šesti minutách druhé třetiny vedli o dva góly, když se po přesné Barabanově přihrávce prosadil volný Maxim Šalunov.

Na 3:0 pak ještě před polovinou zápasu zvýšil Ilja Kablukov, který dorazil puk do branky po akci Alexandra Barabanova. Čtvrtý gól a zároveň svůj druhý v utkání pak přidal v poslední minutě druhé části Pavel Dacjuk, který se v přesilovce trefil přesně do horního růžku běloruské brány.

V poslední části pak Rusové své vedení ještě navyšovali - na 5:0 zvyšoval šikovnou tečí Zajcevovy střely Maxim Mamin a šestý gól přidal o dvě minuty později Kiril Kaprizov. Rusové tak ani ve třetím utkání na mistrovství světa v Dánsku neinkasovali a po dvou vítězstvích 7:0 nad Rakouskem a Francií tentokrát porazili 6:0 Bělorusko.

Skupina A (Kodaň):



Rusko - Bělorusko 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Dacjuk (Dadonov), 26. Šalunov (Barabanov, Kablukov), 30. Kablukov (Barabanov, Trjamkin), 40. Dacjuk (Chafizullin, Šalunov), 46. Mamin (Zajcev), 48. Kaprizov (Dacjuk, Dadonov). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Sjöqvist (Švéd.) - Lhotský (ČR), McCrank (Kan.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 6360.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 7. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:2 6 3. Švýcarsko 2 1 1 0 0 5:2 5 4. Francie 2 1 0 0 1 6:9 3 5. Česko 2 0 1 0 1 5:5 2 6. Slovensko 2 0 0 1 1 2:5 1 7. Rakousko 2 0 0 1 1 2:10 1 8. Bělorusko 3 0 0 0 3 2:17 0

USA - Německo 3:0

Němci se zvučného soupeře nezalekli a nehráli ustrašeně, přesto bylo od začátku utkání jasné, který tým je favoritem. Američané byli aktivnější a dostávali se do více příležitostí, jenže Německo dlouho odolávalo, a to hlavně díky skvělému výkonu brankáře Niklase Treutla. Sedmadvacetiletý gólman se blýskl hlavně v 11. minutě, kdy na poslední chvíli fantasticky hokejkou zasáhl proti Atkinsonově dorážce do odkryté brány.

Treutle čaroval i ve druhé třetině. Poradil si s únikem Colina Whitea a pak předvedl několik výborných zákroků při jedné z amerických přesilovek. Nakonec ale právě častá vyloučení Němce srazila. Dvě vteřiny po polovině zápasu konečně překonal německého brankáře v přesilové hře přesnou střelou americký kapitán Patrick Kane. A o dvě minuty později zvýšil na 2:0 opět v početní výhodě Derek Ryan.

Ve třetí třetině měli obrovskou šanci i Němci, jenže tentokrát se zaskvěl zase americký gólman Keith Kinkaid, když betonem na brankové čáře zastavil puk po německém závaru. Místo snížení tak přišel ještě třetí americký gól, o který se postaral Alex debrincat. Alespoň čestný gól pak mohli dát za Německo Seidenberg a Plachta, jenže první zmiňovaný ztroskotal na Kinkaidovi, druhý trefil jen tyč.

Skupina B (Herning):



USA - Německo 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 31. P. Kane (J. Gaudreau, Atkinson), 33. D. Ryan (P. Kane, Hughes), 51. DeBrincat (P. Kane). Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Rantala - Sormunen (oba Fin.), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 10.301.

Mistrovství světa - Skupina B (PLATNÉ K 7. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. USA 3 2 1 0 0 12:4 8 2. Finsko 2 2 0 0 0 16:2 6 3. Kanada 2 1 0 1 0 14:5 4 4. Norsko 2 0 1 1 0 7:7 3 5. Dánsko 2 0 1 0 1 3:6 2 6. Německo 3 0 0 2 1 6:11 2 7. Lotyšsko 2 0 1 0 1 4:10 2 8. J. Korea 2 0 0 0 2 1:18 0