Veronika Vítková dostala svou bronzovou medaili. 'Málem mi v té zimě přimrzla k zubům,' smála se

Jaký je to pocit, když už máte reálně medaili na krku?

Je to nádherné. Ani nevím, co k tomu říct. Teď už vím, že to nebyla sranda, když jsem tu medaili dostala do ruky.

A jak se vám líbí?

Hlavně mi teď přimrzla k zubům, ale je krásná.

Byla na těch stupních vítězů velká zima?

Není úplně teplo, do toho fouká. Není to na nějaké venkovní procházky, ale za tohle to určitě stojí.

Přímo po závodě jste říkala, že vám to ještě nedochází. Teď už ano?

Na pódiu mi to došlo. Byla jsem z toho dost naměkko.

Hned zítra vás čeká další závod, jaký bude program?

Teď se budu snažit co nejvíce si odpočinout, protože včera (v sobotu) po závodě se mi to moc nepovedlo. Do vesnice jsem se dostala před druhou hodinou kvůli tomu, že se mi to protáhlo na dopingu a od rána jsem se nezastavila.

Myslím si, že jsem na takové své vítězné vlně a sama vím, že to jde a že tam můžu s těma nejlepšíma jezdit a bojovat o medaile. V biatlonu se může stát cokoliv, uvidíme.