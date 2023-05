Plavba po Seině a 35 tisíc policistů. Jak bude vypadat zahajovací ceremoniál olympijských her v Paříži?

Na bezpečnost zahajovacího ceremoniálu letních olympijských her bude příští rok v Paříži dohlížet 35 tisíc policistů. Potvrdil to ministr vnitra Gérald Darmanin, který v úterý podepsal protokol o spolupráci s městem a organizátory. Vůbec poprvé v historii olympijských her bude zahajovací ceremoniál v centru města - na řece Seině. Paříž 21:49 23. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské kruhy před Hotel de Ville v Paříži | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Slavnostní ceremoniál by měl podle ministra vnitra Darmanina trvat zhruba tři hodiny. Sportovci u Slavkovského nádraží nastoupí na desítky lodí a poplují až k Trocadéru před Eiffelovu věž, kde bude slavnostní nástup.

Po cestě budou sportovci míjet ty nejslavnější pařížské památky jako například katedrálu Notre-Dame, která by do té doby měla být už z velké části zrekonstruovaná. Akce bude velkolepá, počítá se i s doprovodným uměleckým programem.

Průjezd olympioniků na lodích budou moci sledovat diváci na tribunách přímo na nábřeží Seiny, ale zatím není jisté, kolik jich přesně bude moct být. Dříve se mluvilo až o 600 000 divácích, nyní to vypadá spíše na nižší číslo - kolem 400 tisíc diváků. Důvodem jsou obavy vedení pařížské aglomerace o to, jestli bude stačit kapacita městské hromadné dopravy.



Na bezpečnost akce bude dohlížet přes 35 tisíc policistů, velká část z nich bude na lodích na Seině.

„Zhruba 30 lodí bude dohlíže na bezpečnost zhruba sedmikilometrové plavby po řece. Na plavidlech, která budou převážet sportovce a jejich týmy, budou také lidé z ministerstva vnitra. Nebudu ale mluvit o jejich funkcích, abych neohrozil bezpečnost,“ řekl Darmanin.

Ministr vnitra zároveň upřesnil, že s přípravou ceremoniálu bude pomáhat francouzské ministerstvo obrany. V létě jsou v plánu cvičné průjezdy lodí a bezpečnostní složky budou moci využívat i technologie proti dronům.

Právě bezpilotní prostředky představují největší bezpečnostní riziko. I na scénář, že by teroristé využili dron, který by přepravil výbušné zařízení, se organizátoři připravují.

V posledních hodinách se zároveň hodně mluvilo a napsalo o tom, kde bude v Paříži plát olympijská pochodeň. Podle zdrojů agentury Reuters by mohla hořet přímo na Eiffelově věži, zřejmě největší pařížské dominantě. Nikdo z organizátorů nebo státních složek ale tuto informaci zatím nepotvrdil.

Jisté ale je, že pokud by měla pochodeň hořet právě tam, nebylo by to přímo na vrcholu, kde jsou umístěny satelity a není to tak z technických důvodů možné.