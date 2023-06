Měl životní formu, ale na mistrovství světa ho nepustili. Teď kulturista dostal pohár od spolužáků

V roce 1988 odmítli komunističtí funkcionáři ČSTV pustit na mistrovství světa v australském Sydney kulturistu Libora Minaříka. Ten měl přitom životní formu a byl nejvážnějším adeptem na zlatou medaili v kategorii do 90 kilogramů. Místo toho musel kvůli nepřízni vládnoucí strany zůstat doma. Radimovice u Želče (Táborsko) 17:31 24. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý kulturista Libor Minařík dostal od spolužáků medaili a věrnou kopii poháru pro světového šampiona z roku 1988 | Foto: Jan Kopřiva | Zdroj: Český rozhlas

Po 35 letech se jeden z nejlepších československých kulturistů nečekaně dočkal alespoň částečné satisfakce. Překvapení mu připravili spolužáci z brněnské vysoké veterinární školy na setkání nedaleko Radimovic u Želče na Táborsku.

Nic netušící Libor Minařík přezdívaný Mr. Triceps vstoupil na rozlehlý dvůr místní farmy. Spolužáci z veteriny mezitím vytvořili špalír vedoucí až k Bráně borců s nápisem Sydney 1988.

„My jako kamarádi si tě moc vážíme za to, co jsi v životě dokázal. Nás stejně jako tebe štval ten režim. Ty jsi dosáhl takových velkých výkonů a zasloužil sis jet do světa, měl jsi být mistrem světa,“ řekl spolužák Jiří Návara a Liborovi Minaříkovi předal medaili i věrnou kopii poháru pro světového šampiona z roku 1988.

„Dneska už s tím nevstávám ani s tím nechodím spát, beru to tak, že to život přinesl. Úspěch na mistrovství světa by mi ale otevřel cestu, tehdy to byla jediná vstupenka mezi profesionály. Tím pádem se to přede mnou zavřelo a život se ubíral úplně jiným směrem,“ komentoval Libor Minařík.

Bývalý kulturista sice přišel kvůli prominentům minulého režimu o hodně, podstatné mu ale zůstalo – parta skvělých spolužáků z brněnské veteriny.

