Bez opor, ale s postupem v kapse. Basketbalisté proti Francii nastoupí v obměněné sestavě

Česká basketbalová reprezentace řeší před kvalifikačním utkáním v Pardubicích proti Francii absence mnoha opor. Krajánci chybí kvůli klubovým povinnostem a několik dalších hráčů je zraněných. Do utkání proti Francii ale půjde národní tým už jako jistý účastník mistrovství světa. Pardubice 14:51 30. listopadu 2018

„Během sezony mi to nikdo nepřipomíná, ale přijedu na sraz a všichni mi to říkají. Můžu si to napsat na náhrobek,“ řekl Radiožurnálu basketbalista Pavel Pumprla, který jako kapitán po skoro čtyřech desítkách let dovedl reprezentaci na světový šampionát.

„Je dobře, že máme ještě k dispozici další okna. Jsme schopní přiživit popularitu, která se na nás díky postupu nabalila,“ věří.

V závěru kvalifikace ale trenér národního týmu Ronen Ginzburg musí řešit velké množství omluvenek. Trio Satoranský, Veselý a Balvín chybí kvůli klubovým povinnostem. Další hráči jako Auda nebo Schilb nejsou k dispozici kvůli zraněním.

„Teď je čas, aby na sebe vzali zodpovědnost ostatní. Chceme vyhrát. Věřím, že mladí hráči nebudou nervózní. Chceme, aby získali zkušenosti,“ prohlásil reprezentační trenér Ronen Ginzburg před zápasy s Francii a v Rusku.

Šafarčíkova premiéra?

Proto se třeba Petr Šafarčík tentokrát na reprezentační sraz těšil víc než v minulosti. Cítí, že má velkou šanci poprvé nastoupit za národní tým v soutěžním zápase.

„Přijel jsem s hodně velkou motivací dokázat, že si to zasloužím. Doufám, že je to na dobré cestě a že se to splní. Zájem o lístky je, ale to je pokaždé. Rodina a kamarádi se chtějí koukat vždycky, nejen když je větší šance, že nastoupím. My jsme taková Hujerovic rodina,“ vtipkuje basketbalista Kolína.

Někteří hráči doufají v premiéru nebo v to, že dostanou na palubovce větší prostor. Jiní asi budou hrát na pozici, která jim tolik nesedí.

„Vezmu si větší podpatky, to je mi jasné. Sestava pod košem nebude nejvzrostlejší, takže to budeme muset nějak nakombinovat. Ale jsou to varianty, které se dají použít a musíme si je nacvičit,“ bere situaci s nadhledem Pavel Pumprla, který se v utkání proti Francii asi místo na křídle objeví v roli podkošového hráče.