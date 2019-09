Cyklistickým mistrem světa do 23 let je Ital Battistella, pomohla mu diskvalifikace původního vítěze

Mistrem světa v silničním závodě cyklistů do 23 let se stal v britském Harrogate Ital Samuele Battistella. Cílem sice projel jako první Nizozemec Nils Eekhoff, ale dodatečně byl diskvalifikován za to, že po pádu v průběhu závodu se vezl v háku za týmovým vozem. Nejlepším z českého tria byl Jakub Otruba na 38. místě s tříminutovým odstupem na vítěze. Harrogate 21:04 27. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nizozemec Nils Eekhoff (vpravo) byl diskvalifikován. Mistrem světa se proto stal Ital Samuele Battistella (vlevo) | Zdroj: Reuters

Napínavý závod na 173 kilometrů z Doncasteru do Harrogate se rozhodoval až v samém závěru, kdy zůstala ve hře o cenné kovy sedmičlenná skupina. Ve finiši měl nejvíce sil jednadvacetiletý Eekhoff, jenž se ale kvůli prohřešku proti pravidlům radoval z titulu necelou hodinu.

Na stříbrnou pozici za Battistellu se dodatečně posunul Stefan Bissegger ze Švýcarska. Bronz získal k radosti domácích fanoušků všestranný britský talent Thomas Pidcock, mistr světa do 23 let v cyklokrosu.

Čechům závod i vinou pádů příliš nevyšel. V nadějném úniku byl Petr Kelemen, jehož skupina měla v jeden moment minutový náskok před pelotonem, ale v největším stoupání na trase na Greenhow Hill byla dostižena. Kelemen dojel na 101. místě, Tomáš Bárta obsadil 61. pozici.

„Pád postihl Bártu i Otrubu a návrat do pelotonu je stál mnoho sil, které jim později chyběly. Velmi odvážný výkon předvedl Kelemen, kdy se vydal do úniku. V kategorii je přitom prvním rokem a celkově si myslím, že to byl statečný výkon v konkurenci silných týmů vzhledem k tomu, že jsme startovali jen ve třech. Rozhodně jsme ale jen nevyčkávali,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Na zemi skončily v dopoledním závodě juniorek na 86 km také obě Češky Veronika Jandová a Kristýna Burlová, které se seřadily za sebou v sedmé desítce. Z triumfu se radovala sedmnáctiletá Američanka Megan Jastrabová, která ve spurtu splnila roli velké favoritky před Belgičankou Julií De Wildeovou a Nizozemkou Lieke Nooijenovou.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Harrogate (Británie):

Závod s hromadným startem:

Muži do 23 let (173 km): 1. Battistella (It.) 3:53:52, 2. Bissegger (Švýc.), 3. Pidcock (Brit.) oba stejný čas, ...38. Otruba -3:07, 61. T. Bárta -12:42, 101. Petr Kelemen (všichni ČR) -15:53.

Juniorky (86 km): 1. Jastrabová (USA) 2:08:00, 2. De Wildeová (Belg.), 3. Nooijenová (Niz.) obě stejný čas, ...67. Jandová, 68. Burlová (obě ČR) -4:04.