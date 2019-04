Veslařská trenérka z rozbouřené Vltavy zachránila dva keškaře, dostala za to cenu za fair-play

Český klub fair-play rozdával ceny za rok 2018 a znovu připomněl několik silných lidských příběhů. Vedle fotbalisty Antonína Panenky odměněného za jeho celoživotní postoj se totiž dostalo i na ty, kteří díky vlastní odvaze a duchapřítomnosti zachránili životy jiných. Praha 20:45 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Součková, trenérka veslařského klubu Slavie, získala stříbrnou pamětní medaili Senátu z rukou Milana Štěcha (ČSSD) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Martina Součková by si hlavní cenu za čin zasloužila hned dvojnásobnou. Po silné bouři loni v červnu spláchla přívalová voda v pražském podzemí čtyři hledače kešek a dva z nich přežili právě díky nasazení veslařské trenérky, která na rozbouřené Vltavě tou dobou hledala své mladé závodníky.

„Naproti jel parník, ze kterého vyletěly dva záchranné kruhy a za nimi skákal člověk. To už mi bylo jasné, že něco není dobře a že se někdo topí. Bylo to až někde na druhé straně a vůbec jsem neměla představu, že to je od nás ze smíchovské strany a že to někoho vychrlilo. Jela jsem tam, celou dobu jsem musela mít na člunu zpětný chod, protože proud opravdu bral,“ popisuje Součková.

Na svůj katamarán pak dostala Martina Součková sama oba keškaře, záchranným kruhem pomohla z vody i plavčíkovi vedlejšího parníku.

„Měli ty kruhy, tak jsem je začala tahat. Ale byli nespolupracující, ta slečna byla úplně odevzdaná, měla nateklý obličej, takže se musela cestou pobouchat. Moc nespolupracovali, tak jsem je snažila házet na plováky, abych je nějak vytáhla,“ vzpomíná Součková.

„Vzala jsem ještě plavčíka, co skákal z té lodi. S kapitánem jsem jela do komory, protože mu ujížděl ten parník, tak jsem ho tam jela odevzdat. A jela jsem zpátky se dívat, jestli někoho nenajdu, jak říkali, že ještě někdo chybí. Bohužel jsem už nikoho nenašla,“ říká držitelka hlavní ceny.

Odhodlání Martiny Součkové ocenil i jeden z předávajících - její kolega z loděnice a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

„Jen párkrát za život je člověk vystaven situaci, kdy může prokázat takovou chrabrost, připravenost a odvahu, a ne každému se to povede. Já jsem tam v ten okamžik nebyl, ale bylo tam od nás z oddílu asi deset lidí a všichni koukali, co se na té řece děje a najednou říkali, že se tam někdo topí, ale všichni koukali. Jediná dáma se sebrala, nastartovala člun a rychle tam vyjela. Je vidět, že je v tom člověku něco navíc. Myslím, že ocenění je v dobrých rukou,“ říká Kejval.

To platí i pro ocenění i v případě Martiny Kocháňové a Radima Vrby, tedy cyklistům nápomocným při nehodě, nebo třeba maminek Anny Stodolové a Mirky Franková, které zachránily život malého fotbalisty po zásahu bleskem.