České florbalisty na mistrovství světa zdobí obrana. ‚Dobrá defenziva je základ,‘ ví asistent trenéra Naava

Repríza semifinále posledního mistrovství světa skončila po vyrovnaném průběhu o poznání těsnějším výsledkem, než před dvěma lety. Tehdy se Češi probojovali do finále v Curychu po vysokém vítězství 11:3 nad domácí reprezentací.

U obou týmů zvítězila opatrnost, po prvních čtyřiceti minutách tak bylo skóre pouze 1:1 a zápas se rozhodoval až v poslední třetině. „Utkání se Švýcarskem byla taková vyčkávaná, hra na nervy. Dlouho byl vyrovnaný stav, nepadalo nám to tam. Měli jsme spoustu šancí, tři neproměněné přesilovky, to nás trochu trápí, svazovalo nám to ruce. Pak se to roztrhlo, jsme rádi, že se nám to povedlo, je to důležité vítězství,“ říkal nejproduktivnější Čech na šampionátu Matěj Havlas.

Florbalisté porazili na mistrovství světa Švýcary 5:2, český tým se výhrou přiblížil postupu do čtvrtfinále Číst článek

Dvaadvacetiletý reprezentant se do sítě Švýcarů trefil dvakrát, přidal i dvě asistence a je na šesti kanadských bodech.

Jednoznačnou devízou českého týmu je na turnaji ve švédském Malmö obrana. Ve dvou zápasech inkasovala pouze čtyřikrát, na brankáře Tomáše Jurca navíc pustila jen sedmnáct střel.

„Chceme hrát přesně tímto způsobem. Dobrá defenziva je základ, pokud chceme vybojovat vysněné zlato. Oproti úvodnímu zápasu s Nory jsme se směrem do obrany ještě zlepšili a věřím, že to tak půjde dál i v dalších duelech. Naším cílem je zvítězit ve všech šesti utkáních,“ neskrývá ambice finský asistent českého národního týmu Joonas Naava.

Češi po úvodních dvou vítězstvích vedou skupinu A, s jednou výhrou jsou za nimi Švýcaři a Němci, bez bodu jsou zatím Norové. První dva celky ze skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále, druhé dva čeká předkolo.

Svěřencům trenéra Jaroslava Berky k postupu mezi nejlepších osm týmů stačí porazit Německo, v tom případě by do play-off navíc vstupovali jako vítěz skupiny a mohli by mít v průběhu turnaje snazší los. Za určitých okolností by si mohli dovolit i prohrát, pak by se ale museli ohlížet na výsledek zápasu mezi Švýcarskem a Norskem.