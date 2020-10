‚Nebylo to ani v mých nejdivočejších snech.‘ Chtěl být do desátého místa, nakonec Hart Giro ovládl

Skončilo cyklistické Giro d´Italia a o vítězi etapového závodu rozhodla až závěrečná časovka. Nestává se, aby dva cyklisté měli před posledním dnem závodu na sekundu stejný čas. Před cestou do Milána tomu tak bylo a celkově se poprvé v závodě Grand Tour radoval Brit Tao Geoghegan Hart jezdící ve službách týmu Ineos Grenadiers. Řím 7:37 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tao Geoghegan Hart | Zdroj: Profimedia

Rozhodla až poslední etapa, před kterou měli dva jezdci na sekundu stejný čas. Po závěrečné časovce Giro d´Italia slavil Brit Hart.

„Je to bizarní vyhrát takhle na závěr, asi to nebylo ani v mých nejdivočejších snech. Před měsícem jsme na tom nebyl ideálně. Říkal jsem si, že maximem bude tak páté nebo spíš desáté místo. Bude mi dlouho trvat, než mi to dojde,“ přiznal pětadvacetiletý britský závodník.

Hart v závěrečné časovce porazil Australana Jaie Hindleyho a stačilo mu dojet s horším časem než měl v cíli třeba Josef Černý.

Česká stopa

Ten byl i ve třetí časovce v závodě v elitní desítce, na závěr šestý. Zásadně se ale zapsal do vědomí fanoušků v 19. etapě, kterou vyhrál a slavil životní úspěch.

„Pěkný den, hodně emocí, všechno se tak sešlo. Ještě teď tomu nemohu uvěřit. Doufám, že další vítězství přijdou příští rok, teď si budu víc věřit a myslím, že bych takhle do budoucna mohl pokračovat,“ vyhlíží další roky v sedle kola Josef Černý.

Jeho výkony zaujaly i Františka Raboně, pětinásobného účastníka závodu, který je také rád, že se jelo - sice v posunutém termínu.

„Pro mě všechny ty problémy s posunutím termínu přebíjí to, že se Giro mohlo uskutečnit a my jako fanoušci cyklistiky jsme závodníky viděli na italských silnicích,“ říká bývalý cyklista František Raboň o 103. ročníku Giro d´Italia.