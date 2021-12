Jířa jede do Tokia. Prskavcovu cestu za olympijským zlatem zachytil dokument Jana Celnera

Po olympiádě v Tokiu si zlatý kajakář Jiří Prskavec užil delší volno, než kdy předtím. Neměl ale na programu jen rodinnou dovolenou, ale třeba taky dokončování dokumentárního filmu, ve kterém hraje hlavní roli. Jmenuje se Jířa jede do Tokia a mapuje cestu českého reprezentanta za olympijským triumfem. Praha 21:29 14. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český kajakář Jiří Prskavec slaví olympijské vítězství | Zdroj: Reuters

„Očekával se ten úspěch a to bylo asi to nejtěžší. Dělali jsme něco, co jsme věděli, že když to nevyjde, tak to takhle hodíme do koše,“ říká pro Radiožurnál vodní slalomář Jiří Prskavec, který si na olympijském kanálu v Kasai Center dojel pro kýžené zlato mezi kajakáři.

Prskavcovu cestu za olympijským zlatem zachytil dokument Jana Celnera.

Nejen jeho fanoušci se tak budou moct na začátku příštího roku podívat na Prskavcovu rok a půl dlouhou cestu za premiérovým titulem olympijského šampiona. Nabídne pohled do osobního života, zákulisí závodů nebo to, jak je hlavní hvězda dokumentu prožívá, jak se koncentruje a co před nimi dělá, včetně sdělení čtyři hodiny před finálovým startem.

„Chtěli jsme, abych to celé odříkal a hlavně, aby to sdělilo poselství toho, kdo jsem,“ popsal. Sám Jíří Prskavec měl při vzniku a pak samotném natáčení dokumentu - Jířa jede do Tokia - velké slovo a hodně se na jeho tvorbě aktivně podílel.

Důležité pro něj bylo, že se rychle sblížil s režisérem a kameramanem v jedné osobě Janem Celnerem. Bez toho by příběh a výsledný snímek nebyl přirozený. Na přítomnost kamery i doma si tak už zvykl celkem hned.

„Honzík měl nějakou představu, ale pak vždycky přišel: ‚Hele, potřebuji natočit nějaký trénink. Co uděláme?‘ A teď jsem musel vymyslet, jaký trénink je atraktivní, co bude vypadat dobře. To pro mě bylo nejnáročnější a dokonce by se dalo říct i kritické, protože jsem na to často zapomněl,“ přiznává bez rozpaků osmadvacetiletý český reprezentant ve vodním slalomu – dvojnásobný mistr světa na kajaku.

Začít točit dokument ještě před tím, než se stříbrný olympionik z Ria na hry do Tokia kvalifikoval, Prskavec odmítl, ale v den kdy se to povedlo, všechno začalo. Třeba záběry z Japonska pak ale musel pořizovat sám.

„Původně to bylo vymyšlené tak, že Honza měl letět do Tokia. Ale tím, že přišel covid, tak to bohužel nevyšlo. Paradoxně to, že tam nejel, nám přineslo daleko víc, než kdyby tam byl, protože olympiádu jsme obsáhli a dokázal natočit moje blízké a to, co prožívali během mého závodu tady doma. A to si myslím, že to je nakonec nejvíc, co v tom dokumentu je vidět,“ myslí si Prskavec.

Televizní premiéra hodinového snímku - Jířa jede do Tokia - bude 30. ledna.