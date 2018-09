Junior Vacek na medaili na cyklistickém MS nedosáhl, dojel 12. O lepší umístění jej připravila křeč

„V půlce sjezdu jsem si sedl na rámovou trubku, abych byl co nejaerodynamičtější a v tu chvíli mě chytla křeč do pravé nohy. Musel jsem bohužel počkat až křeč přejde a potom jsem teprve mohl jet," popsal pro Radiožurnál Karel Vacek.

„Křeč to byla taková, že se ta šlacha z toho už nedostala a hodně mě to bolelo až do cíle," dodal Vacek.

Vyhrál Belgičan Evenepoel. V závodě juniorek zvítězila domácí Rakušanka Stiggerová. Nejlepší Češkou byla na 16. místě Veronika Jandová.