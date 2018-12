Kraulařka Apostalon postoupila do semifinále, Micka bude bojovat o medaile

Anika Apostalon postoupila do semifinále na padesátimetrové trati šestým nejrychlejším časem do semifinále. Kraulař Jan Micka se poprvé ve své kariéře dostal do finále trati na 1500 metrů na mistrovství světa v krátkém bazénu.

Chang-čou/Čína 7:18 15. prosince 2018