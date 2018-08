Třetí místo doma je mnohem víc než vítězství na jakékoliv jiné trati, říká Jakub Kornfeil

Motocyklový závodník Jakub Kornfeil si na brněnském automotodromu dojel pro třetí místo. Po skvělém a vyrovnaném závodě mu první příčka před domácími fanoušky unikla jen o vlásek. Italský závodník Fabio Di Giannantonio, který zvítězil, dojel do cíle o 0,339 sekundy později. Druhý byl Španěl Aron Canet. Oba Kornfeila předjeli až v posledním kole. Brno 18:07 5. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Kornfeil | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: agentura Reuters

Jak se to v posledním kole seběhlo?

Do posledního kola jsem najížděl první a doufal jsem, že už je to poslední kolo a že vyhraju. Ale zbývalo ještě jedno a po první zatáčce mě předjel Di Giannantonio. Snažil jsem se pak celé kolo jet co nejvíc za ním, ale pak mě Canet předjel jako nic. Vůbec jsem ho nečekal. Snažil jsem se to moc nezavírat, protože jsem jel už hodně na limitu, a kdybych ty zatáčky hodně zavíral, tak by mi to možná ustřihlo předek. Najížděl jsem zatáčky hodně zeširoka, takže tam zůstávalo hodně místa a oni toho využívali.

Je pro vás tohle umístění víc než druhé místo v Británii?

Stoprocentně. Myslím, že třetí místo doma je mnohem víc než vítězství na jakékoliv jiné trati, protože to, co se tady tento víkend děje, jaký je tu zájem o moji osobu, tak to je naprosto neuvěřitelné. Jsou tady všichni. Je tady celá moje rodina. Opravdu si myslím, že bylo tohle umístění potřeba a jsem strašně rád, že jsem to dokázal. Celý víkend jsem dokazoval, že na to mám.

Jak tenhle víkend prožívá vaše rodina?

Dnes poprvé dorazila i máma. Rodina to vnímá strašně moc a myslím, že pro rodiče je tenhle víkend asi nejvíc, co kdy bylo.