Talentovaným bojovníkům MMA má v Česku pomáhat nová agentura, zatím shání partnery

„Naším cílem je založit sportovní ligu, to znamená dostat se s galavečery do krajů. A jde nám i o to přinést adekvátní podmínky klukům, kteří začínají. Zajišťovat jim právní servis, zdravotní služby. Dostat do toho profi podmínky,“ říká Patrik Kincl, jeden z nejúspěšnějších českých MMA zápasníků a teď trenér a matchmaker MMAsters League.

Nová organizace se chce zaměřit především na rozvoj a podporu talentů s ambicí přinášet atraktivní souboje nejen pro diváky, ale i pro samotné bojovníky v disciplínách MMA a K1. Prostředky na provoz chce získávat pořádáním Galavečerů, podobně jako největší tuzemská organizace Oktagon.

„Nemáme být přímou konkurencí Oktagoun, to určitě ne. Jdeme na to jiným směrem. Ta organizace se samozřejmě bude muset uživit, generovat nějaké peníze. Naším cílem je sehnat nové a velké partnery, kteří nám s tím pomůžou a kteří budou mít za cíl podporovat sport jako takový, protože amatérská základna tady prostě chybí,“ říká Kincl.

První galavečer nové organizace se bude konat 25.června v kladenském obchodním centru OAZA. Tam se představí i největší hvězda MMAsters League. Patrik Kincl ale tentokrát nenastoupí do klece jako zápasník MMA

„Bude to boxerský souboj. Než jsem se dostal k MMA, tak jsem dlouhé roky boxoval. Nikdy jsem potom neměl šanci se k profesionálnímu boxu do ringu dostat, takže to bude premiéra,“ říká Kincl a dodává, že se střetne s Martinem Valentou.

Kromě jeho boxerského utkání se diváci mohou těšit na dalších devět soubojů - K1 i MMA, a to včetně souboje dvou účastníků mistrovství světa a zároveň kamarádů Václava Štěpána a Petra Stříže.