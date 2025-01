Šéf paralympijského výboru: Máme-li vozit medaile, potřebujeme vlastní profesionální sportovní centrum

Jak jsou na tom hendikepovaní se sportem? K čemu má sloužit nové specializované centrum pro postižené? A daří se prosazovat parasporty na stejnou úroveň, jako mají běžné sporty? Vladimír Kroc se zeptal předsedy Českého paralympijského výboru senátora Zbyňka Sýkory z ODS. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:44 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve čtvrtek jste spolu s premiérem a ministrem práce a sociálních věcí představili ve Strakově akademii připravované specializované sportovní centrum, které umožní systematickou profesionalizaci vrcholových sportovců s hendikepem. Kdy a jak nápad vznikl?

V čele paralympijského hnutí v České republice jsem čtyři roky. Hned poté, co se nám uvolnili ruce po olympiádě v Pekingu, jsme si řekli, že potřebujeme noty, podle kterých pojedeme, a začali jsme pracovat na strategii paralympijského hnutí u nás na následujících 10 let. To se nám, myslím, povedlo. Členská schůze nám strategii schválila v roce 2022. Jedním z jejích hlavních pilířů přitom je, že je potřeba založit vlastní resortní sportovní centrum pro sportovce s hendikepem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Předsudky vůči postiženým se daří odbourávat. Od ideálního stavu jsme ale ještě daleko, vnímá předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora

A proč je to potřeba?

Pakliže chceme, a je to politické rozhodnutí, vozit na sportovním poli hendikepovaných medaile z vrcholových akcí, jako je třeba paralympiáda, tak prostě potřebujeme skočit do profesionálního režimu. Resortní centrum nám to umožní.

Kolik máme u nás profesionálních hendikepovaných sportovců?

Pojďme si definovat, co je to profesionální sportovec obecně. Za mě je profesionálním sportovcem ten, kdo dostává peníze za to, že chodí do práce na tréninky, na rehabilitace, na fyzio, mentální přípravu atd. a reprezentuje Českou republiku na vrcholových akcích. Je to člověk, který se věnuje sportu v pracovní době, a ne po pracovní době.

Toto jsme ale měli u nás jen velmi omezeně. Vím jen o jednotkách případů. Snaží se o to třeba český parahokej. Kluci to dělají opravdu dobře, ale zdaleka se nepřibližují modelu, který popisujeme my. Sportovní resortní centrum, které se s velkou jistotou rozjede v první polovině tohoto roku, nám toto umožní.

Je ale žádoucí, aby hendikepovaných profesionálních sportovců přibývalo? Nebylo by vhodnější umožnit co nejširšímu okruhu hendikepovaných, aby mohli sportovat?

Já budu rád, když téma parasportu pokvete obecně. Samozřejmě stavíme pyramidu odspodu a teprve na špičce je resortní centrum s medailemi. Sportovce, kteří nám vozí medaile, chceme užívat motivačně, ale je to jen třešnička na dortu. Tématu je třeba se věnovat obecně.

V České republice existují v současnosti tři resortní centra – Dukla pod ministerstvem obrany, Olymp pod ministerstvem vnitra a Viktoria pod ministerstvem školství. V těchto centrech máme umístěné naše sportovce. Podpora je to obrovská, není ale v takové výši, aby sportovcům dovolila dát výpověď ve svých současných zaměstnáních a přestat sportovat po práci, ale právě v pracovní době. A to by se sportovním centrem změnilo.

Nesmlouvavý hasič, obětavá medička a vytrvalá paralympionička. Tři příběhy odvahy a odhodlání Číst článek

Druhá věc je systematizace. Centrum bude spadat pod ministerstvo práce a sociálních věcí a úloha Českého paralympijského výboru bude zajišťovat sportovně odbornou stránku, aby mělo ministerstvo jistotu, že jde správným směrem. Sebestředně ale říkám, že jdeme po profesionalizaci proto, že chceme co nejlépe reprezentovat Českou republiku na vrcholových akcích a vozit medaile.

V čem tedy spočívá proklamovaná systematická profesionalizace vrcholových sportovců s hendikepem?

Spočívá v tom, že teď existuje přípravný tým na půdě ministerstva práce a sociálních věcí, který má za úkol v prvním kvartálu dát dohromady konkrétní podobu resortního centra. Resortní centrum pod MPSV bude organizační složka státu. Moje představa je, že budou dvě tři kanceláře, kde budou sedět jednotky úředníků v čele s ředitelem, kteří vyrobí pravidla, noty, řády, dokumenty tak, aby mohli zaměstnat naše sportovce. Naši vybraní sportovci budou pravděpodobně osloveni s nabídkou jít sportovat do práce tak jako běžně olympionici.

Souvisí aktivita s vaším předsevzetím, s nímž jste kandidoval na šéfa paralympijského výboru, a to zrovnoprávnit parasport?

Stoprocentně. Olympionici nebo klasičtí sportovci to takto mají. A teď to takto budeme mít i my...

Kolik sportů by mělo nové centrum podporovat? A jak působí vrcholový sport na organismus hendikepovaných? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.