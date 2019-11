Máme opravdu sparťanskou vůli a srdce, říká kapitán vítězných ragbistů Marek Loutocký

Ragbisté Sparty dominovali této sezóně ragbyové ligy a potvrdili to i ve finále. Celkově pak klub ukazuje cestu ke zlepšení i pro ostatní české týmy. Jak náročná byla jejich cesta k titulu se rozpovídal kapitán Marek Loutocký a trenér Ondřej Kutil. Praha 21:15 9. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ragbisté Sparty Praha | Zdroj: Facebook/Rugby Club Sparta Praha

Ragbisté Sparty dokázali i ve finále ligové soutěže svoji současnou nadvládu. Nad obhájcem titulu z Tatry Smíchov vyhráli jasně 40 ku 3. A na svém domácím stadionu na Podvinném Mlýně rozjeli oslavy.

„Byla to moje první role kapitána ve finále, takže jsem cítil zodpovědnost nejen za tým, ale za celou Spartu. Šli jsme si od začátku za svým, věděli jsme co máme dělat a taky to tak dopadlo.“

Slova Marka Loutockého je možné vztáhnout nejenom k finále, ale k celé sezóně. Sparťanští ragbisté vyhráli všechny zápasy a lize dominovali. A kapitán týmu proto má jednoduché vysvětlení.

„Určité nastavení mysli. My jsme stmelení jako tým. Snažíme se žít i mimo hřiště jako tým. Máme opravdu sparťanské srdce, vůli a součinnost,“ prozradil Radiožurnálu kapitán Sparty.

A zapálení pro ragby - i když je v Česku amatérský sport - oceňuje taky sparťanský trenér Ondřej Kutil.

Nadšení a chuť se obětovat

„Ten sport mají rádi a i kdyby měli hrát s jednou rukou, tak týmu jdou pomoct. Nadšení a chuť tomu obětovat všechno.“

Kutil působil jako hráč ve Francii, a poznatky ze svého působení se snaží přenést i do českého prostředí.

„V momentě kdy jsem sem přišel, tak jsem si analyzoval herní projev týmu a snažil jsem se nastavit věci, které opravdu fungují. Snažíme se praktikovat moderní ragby, jako se hraje na světové úrovni. Hráči sice v našich podmínkách nejsou na tak technické úrovni, ale snažíme se tomu přiblížit.“ Na téhle myšlence je založená celá vize sparťanského trenéra.

„Ty ostatní týmy jsou limitované, protože nemají žádnou strategii. To nás celkově sráží i ve světovém měřítku. Musí se to posouvat tak, aby se to ostatní od nás neučili, ale aby to udělali lépe, než my,“ snaží se Kutil motivovat i další týmy v české lize.

Nedostatků je totiž dost, myslí si kapitán ragbistů Sparty Marek Loutocký, který má taky hráčské zkušenosti ze zahraničí.

A třeba i zásluhou ragbyové Sparty, která dominuje ligové soutěži, může dojít ke zlepšení.