Jsem člověk, který se nevzdává, říká Satoranský před úvodním zápasem mistrovství Evropy

Basketbalista Tomáš Satoranský kvůli zranění o start na domácím mistrovství Evropy nepřijde, o úvodní duel s Polskem možná ano. Jestli mu kotník dovolí nastoupit a případně na jak dlouho, se bude rozhodovat až před samotným zápasem. Na prvním tréninku s národním týmem po 13 dnech rehabilitace vypadal český ústřední rozehrávač v celkem dobré formě a i náladě. Praha 7:17 2. září 2022

Basketbalista Tomáš Satoranský zase jednou dokázal, jak mu na národním týmu a jeho výsledcích záleží. O domácí mistrovství Evropy ho nepřipravilo ani zranění kotníku, ze kterého se stihl vrátit na hřiště za 13 dní.

„Jsem spokojený, jak to vypadalo a uvidíme, jak to dopadne ráno,“ říká basketbalista Tomáš Satoranský po tréninku národního týmu, který v O2 aréně zakončil napoprvé trefenou střelou z půlky.

Jestli bude moct na jeho falešnou formu po 13 dnech rehabilitace sázet reprezentace na domácím ME už proti Polsku od 17.30, se teprve uvidí.

„Je to falešná forma, protože jsem netrénoval dlouhou dobu a uvidíme těsně před zápasem, jak se to bude cítit a v jaké kondici bude kotník.“

Satoranský zase dokázal, jak mu na reprezentaci záleží, po zranění to nezabalil a hlavně věřil, že se stihne dát do kupy.

„Myslím si o sobě, že jsem člověk, který se nevzdává, takže jsem chtěl vědět, co dokážu s kotníkem do dvou týmů udělat. Nechtěl jsem se automaticky Eurobasketu vzdát už jen kvůli tomu, jaký mám vztah k národnímu týmu a České republice a domácímu mistrovství,“ vysvětluje jedna z hlavních hvězd basketbalové reprezentace a její lídr na hřišti i mimo něj.

„Nevím, jestli to brát za zázrak, ale chtěl jsem udělat vše proto, abych to zvládl a nebylo to tak, že budu hrát, ať to dopadne jakkoliv, ale věřil jsem, jak se to ze dne na den zlepšovalo, jestli mě to pustí do poslední chvíle.“

Nakolik je Satoranský zdraví, připravený hrát a pomoct spoluhráčům, ukážou až zápasy. Ten první odehrají Češi na domácím Eurobasketu od 17.30 proti Polsku a Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.