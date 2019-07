Jak se při uzavírkách na Tour de France neztratit? Mapa moc nepomůže, lepší jsou rady z telefonu

Klasická mapa na papíře vám tolik nepomůže, navigace v autě někdy taky ne, a tak je lepší poslechnout rady z telefonu. Je to jeden z tipů, jak se jako fanoušek na Tour de France neztratit a jak se dostat za cyklisty do cíle nebo třeba k trati. Saint-Étienne 14:44 15. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci podél trati vítají přijíždějící peloton | Zdroj: Reuters

Navigace říká: „Nyní odbočte doprava.“

Ale ono to ne vždycky jde. A to nemyslím cedule se zákazem. Francouzi některá místa zavřou takzvaně „natvrdo“. Ani není třeba se hádat s policistou, pohled na bagr nebo traktor uprostřed silnice vaši touhu jen dál ihned utne.

„Člověk se určitě musí věnovat přípravě,“ říká Radiožurnálu fanoušek Tour de France Martin s českou vlajkou v ruce.

„Nejde to přijet sem a myslet si, že uvidíte všechno. Je dobré mít to strategicky dobře dopředu naplánované, bydlet mezi dvěma nebo ideálně třemi etapami. Důležité je mít s sebou nějaké jídlo a pití, protože se to potom těžko někde shání. Máme mapičku a studujeme to večer předtím,“ vypráví.

Klasická mapa vám pomůže se základní orientací, ale abyste zjistili, jaké silnice organizátoři uzavřeli, je lepší aktualizovaná aplikace v telefonu než ta, která je zabudovaná v autě. Může se vám totiž stát, že pak budete jezdit dokola na kruhovém objezdu a narychlo vymýšlet alternativní cestu.

Francouzská výslovnost české navigace

„Když jsem tu byl poprvé, tak jsem byl s mámou a s jejími staršími kamarády, kteří o to neměli moc zájem, ale já jsem to chtěl vidět,“ pokračuje český fanoušek.

„Napoprvé jsem chtěl vidět časovku, protože tam máte spoustu času všechno vidět, když ale chce člověk vidět velké kopce, musí o tom dopředu trochu přemýšlet. Vstáváme dřív, nakoupíme věci a je to na celý den,“ dodává.

Martin z Prahy jezdí na Tour pravidelně a postupem času navigační chyby dokáže eliminovat. Co ale může překvapit také, je české navigační hlášení s nevalnou francouzskou výslovností.

Že máte odbočit, tomu je rozumět dobře. Ale pochopit, že Rue Marie Curie (řečeno se silným přízvukem) je ulice na počest vědkyně Marie Curie Sklodowské může být podobně těžké jako se vyznat v její technice dělení radioaktivních izotopů. A tak raději zpět na silnice. Hlavně – s aktualizovanou navigací.