V kariéře získal medaile téměř všude. Kajakář Přindiš bude na mistrovství světa jedním z favoritů

Patří mezi nejlepší vodní slalomáře na světě a nebýt Jiřího Prskavce, mluvilo by se v souvislosti s medailovými nadějemi na mistrovství světa právě o něm. Řeč je o kajakáři Vítu Přindišovi. Během své kariéry získal medaile z mistrovství světa, Evropy a triumfoval i ve Světovém poháru. I proto bude na mistrovství světa v Augsburgu jako jeden z favoritů. Augsburg (Německo) 12:17 24. července 2022

„Kdybych to vyhrál, zanechal bych už svou stopu v kajakářské historii. Je to docela velká věc. Odjet pět závodů po celém světě pokaždé na jiné vodě je dlouhodobý ukazatel výkonnosti. To je hodně ceněné,“ říkal Vít Přindiš po sezóně 2016, kdy mu celkové vítězství Světového poháru uteklo o pouhopouhé dva body.

Ve své kariéře už vyhrál téměř vše

O rok později už se ale do historie vodního slalomu nesmazatelně zapsal, když se stal v nejvyrovnanější kategorii kajakářů vůbec prvním Čechem, který v hodnocení Světového poháru zvítězil.

Označení „nejvyrovnanější“ se dá použít ještě jednou. Ten samý rok, tedy v sezoně 2017, totiž prohrál zlatou medaili na mistrovství světa ve francouzském Pau o nicotné 2 setiny. Rychlejší byl na 300 metrů dlouhé trati s 23 brankami jen jeho nový tréninkový parťák Ondřej Tunka.

„Byl bych samozřejmě raději mistr světa, ale mám medaili a jsem strašně šťastný. Ondra je pro mě nejpříjemnější soupeř, co mě mohl porazit. Ani jednomu z nás asi nedochází, co jsme dokázali. Znamená to, že příští rok máme pohodu od nominace, to je nejpříjemnější věc! Po letech se nebudeme muset stresovat,“ smál se tehdy Přindiš a upozornil na fakt, že větší nervy než na vrcholných mezinárodních závodech prožívají vodní slalomáři často už při samotné nominaci do reprezentace.

V posledních letech tak alespoň platí, že kdo vybojuje na olympijských hrách a světovém nebo evropském šampionátu medaili, má v dalším roce místo v reprezentaci jisté.

K dalším úspěchům Víta Přindiše patří dva individuální tituly z mistrovství Evropy. Ten první, ke kterému přidal i zlato z týmového závodu, získal ve Francii v roce 2019.

„Skoro všechny jízdy jsem sjel až na výjimky čistě, udržel jsem si ten standard. Pozitivně hodnotím fakt, že jsem všechny jízdy sjel tak, jak jsem chtěl a tu nejlepší jsem si nechal na finále,“ popsal Vít Přindiš svojí možná nejsilnější stránku, kterou je dlouhodobě stabilní forma, díky které dokáže opakovaně jezdit bezchybné jízdy.

Olympijská zkušenost chybí

Přesto všechno mu jedna medaile ve sbírce úspěchů chybí. A to medaile olympijská, přestože by bezpochyby mohl - stejně jako letos Jiří Prskavec - útočit na zlato.

„Je to ukázka toho, že olympiáda je trošku elitářská. Když jsem viděl, jací lidé se tam kvalifikovali z jiných zemí... Nechci je nějak shazovat, ale trať tady by třeba pořádně nesjeli, ale jedou na olympiádu, tak mě to mrzí, protože tu porazím většinu kluků, ale na olympiádu se nedostanu,“ řekl pouze jednomu účastnickému místu na olympijských hrách Přindiš.

Kvóta jednoho závodníka pro každou zemi platí už od Her v Aténách 2004. Na olympijské hry ale Přindiš nyní myslet nemusí. Před sebou má totiž roli jednoho z favoritů mistrovství světa v Augsburgu, které začíná již ve středu 27. července. Radiožurnál Sport z něj poskytne pravidelné vstupy.