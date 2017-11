Výběru Evropy se v boxerském klání proti Kubě nevedlo, čeští zástupci si užívali domácí atmosféru

Kuba znamená v amatérském boxu to samé co Kanada v hokeji nebo Japonsko v džudu, nad zbytkem světa má převahu. Ve středu večer to prokázala v pražské Lucerně, kde i díky třem olympijských vítězům smetla výběr Evropy. Praha 10:15 23. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boxer Jiří Havel v souboji s Erislandou Savónem Cotillou | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Přirovnal bych to v tenise k Laver Cupu. Takový význam to pro nás má,“ dal bývalý boxer Ladislav Kutil příklad, jak velkou událost Praha ve středu večer hostila.

„Atmosféra byla úžasná. Byla tady rodina, kamarádi, všichni mě podporovali a bylo to nádherný. V Česku jsem před tolika lidmi zápasil poprvé a hlavně Lucerna je úžasná v tom, jaká je tady akustika,“ popisoval pro Radiožurnál jeden z členů evropského týmu Jiří Havel.

Právě při jeho zápase proti úřadujícímu mistru světa a bronzovému olympijskému medailistovi Erislandymu Savonovi bouřila Lucerna nejvíc.

Ani on ale porážce 0:7 nezabránil. Kubánci, kteří přivezli do Prahy tři olympijské vítěze, prokázali absolutní dominanci.

„Zápasí od mala a zápasí od mala i na mezinárodní úrovni. V tom to je. Tady v Česku se boxuje jenom u nás, a když už je někdo na takové úrovni, že by mohl jezdit do světa, tak se tam jezdí, ale ne tak moc jak je potřeba,“ přemítal český boxer, který ze zápasu vyšel s monoklem u pravého oka.

Diváci, a mezi nimi třeba 89letý olympijský vítěz Ján Zachara, mohli zatleskat vítězným českým zástupcům alespoň v předzápasech. Například aktérce jediného ženského zápasu Martině Schmoranzové. Ani ona v Česku tolik lidí na boxerském galavečeru ještě nezažila.

„Lucerna je sama o sobě jakoby hit, takže je to nádherný. Užila jsem si to maximálně,“ říká Schmoranzová.

Mimochodem, Havel i Schmoranzová by za tři roky mohli být českými nadějemi na olympijských hrách v Tokiu.