Jsem ráda, že nemusím nikam letět, těší se Bouzková na turnaj z okruhu WTA v Praze

Přesně za týden odstartuje v areálu Sparty tenisový Livesport Prague Open. Turnaj WTA se do Prahy vrátil po dvou letech a účast na něm přislíbily některé velké světové i české hvězdy, včetně Marie Bouzkové, která si na uplynulém Wimbledonu připsala životní výsledek. Praha 17:41 18. července 2022

„Všichni organizátoři akcí, festivalů, koncertů se snaží vše dohnat, takže tribuna už stojí měsíc, protože by nebyl nikdo, kdo by ji stihl týden před turnajem připravit. Ta hrubá příprava trvá zhruba měsíc,“ přibližuje ředitel turnaje Miroslav Malý.

Poslechněte si, jak se na tenisový turnaj z okruhu WTA těší Marie Bouzková

Tribuny kolem centrálního dvorce pojmou přes 2000 diváku, na vedlejší kurt se pak vejde zhruba 500 diváků.

Organizátoři navíc zařídili přímý spoj městské hromadné dopravy, který bude vyjíždět z Nádraží Holešovice přímo ke kurtům sparťanského areálu. Diváci se mohou těšit na velké světové hvězdy, Prague Open má totiž jednu velkou výhodu - termín.

„V podstatě je to jediný evropský turnaj na tvrdém povrchu, předtím než se WTA Tour přesouvá do Ameriky, kde se pak začínají hrát tvrdé povrchy. Tím jsme v tom kalendáři jediní na tvrdém povrchu v Evropě, takže pro Evropanky je daleko komfortnější přechod zahájit tady u nás.“

Hvězdy na kurtech

Diváci se na pražském turnaji WTA mohou těšit na známě české hráčky jako Petru Kvitovou, Barboru Krejčíkovou nebo Marii Bouzkouvou.

Kromě nich ale přicestuje do Prahy třeba olympijská vítězka loňských Her Belinda Benčičová ze Švýcarska, Alizé Kornetová z Francie nebo druhá hráčka světového žebříčku Anet Kontaveitová z Estonska.

Na hvězdné obsazení se těší i nejlepší česká singlistka letošního Wimbleodnu Marie Bouzková.

„Jsou to všechno kvalitní hráčky, takže kdybych s nimi hrála pozdější kola, tak by to byla nejlepší varianta. Musí se to ale brát od začátku od prvního kola a těším se na kohokoliv, proti komu budu hrát,“ usmívala se Marie Bouzková, která si po senzační čtvrtfinálové účasti ve Wimbledonu vzala týdenní volno.

Teď už je ale v plném tréninku a navíc ji přišlo vhod, že na dobré výsledky může navazovat na domácích kurtech.

„Ano, je to asi ideální. Je to taková pohoda a jsem ráda, že po tak velkém turnaji nemusím nikam letět, měla jsem čas to zpracovat a tím, že jsem pořád doma, tak to je pro mě ideální vrátit se do rytmu,“ říká Marie Bouzková před začátkem Prague Open, které začne v areálu pražské Sparty příští pondělí.