Bitvu velikánů na Australian Open ovládl Djoković. Po výhře nad Alcarazem živí šanci na rekordní titul

Srbský tenista Novak Djoković postoupil po výhře nad Španělem Carlosem Alcarazem 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 do semifinále Australian Open a dál živí šanci na rekordní 25. grandslamový titul. Desetinásobný vítěz turnaje v Melbourne zdolal třetího hráče světa a vítěze loňského Roland Garros a Wimbledonu za tři hodiny a 35 minut. O postup do finále se sedmý nasazený Djoković utká s turnajovou dvojkou Alexanderem Zverevem z Německa.

Sedmatřicetiletý Djoković , který v předchozích kolech vyřadil také Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče, postoupil do jubilejního 50. grandslamového semifinále v kariéře.

