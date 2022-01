Kdo je Menšík, finalista juniorského Australian Open? Vysoký a ambiciózní talent, který míří za Djokovićem

Šestnáctiletý Jakub Menšík se probojoval do finále grandslamové juniorky Australian Open. A v sobotu zhruba od čtvrté hodiny ranní středoevropského času bude hrát o svůj zatím největší titul kariéry. Nedávný vítěz kategorie Talent roku v domácí anketě Zlatý kanár potvrzuje i v Melbourne, že může být velkým příslibem pro český mužský tenis. Melbourne 14:04 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šestnáctiletý tenista Jakub Menšík | Foto: usopen.org

Měří 191 centimetrů, a když dostal v Melbourne Parku otázku, jestli ještě poroste, odpověděl, že doufá, že už ne.

Poslechněte si celou reportáž o naději českého tenisu a teď už i finalistovi juniorského grandslamu

Není divu, v šestnácti letech už měří možná tak akorát, třeba o tři centimetry výš než jeho velký vzor, Srb Novak Djoković.

„To, co dokázal, je neuvěřitelné a výjimečné. Někteří lidé ho mají rádi, někteří ho nenávidí. Já jsem rád za to, co dokázal. Chtěl bych, aby se mi podařilo splnit některé cíle, které dokázal,“ říká pro Radiožurnál.

„Na tomhle turnaji jsem hodně fandil Augeru-Aliassimeovi a Tayloru Fritzovi. Bohužel oba prohráli. Jinak je můj vzor Novak Djoković. Směřuju tam kam on. Snad, jsou to velké cíle.“

Šesnáctiletý Jakub Menšík si zahraje finále juniorky #AusOpen

Dnes hodně houževnatý soupeř, který moc netvořil, spíš hlavně vracel, Jakub si musel v podstatě všechno uhrát sám. pic.twitter.com/71kEtYfaWF — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) January 28, 2022

Mentální kouč

Také Jakub Menšík by se jednou rád prosadil mezi dospělými tenisty, pomáhá mu trenér Tomáš Josefus, zázemí má v prostějovském centru a má také svého mentálního kouče.

„Pomáhá Dragan Vujović. Žije v Česku už asi dvacet let, mluví česky. Už asi tři roky spolupracujeme. Vzniklo to tak, že moje máma byla na jednom z jeho seminářů v práci a zalíbil se jí. Tak mě zkontaktovali a pak jsme si sedli,“ pokračuje talent českého tenisu.

„Začali jsme si povídat o tenise. Pak jsme zašli trošku dál a předal mi svoje techniky a zkušenosti. Protože má spoustu dalších hráčů, kteří se objevili na juniorských grandslamech,“ vysvětluje.

Konkrétní rady si však Jakub Menšík střeží jako své tajemství, ale je možné, že se pro nějaké přihlásí i teď před svým největším zápasem v mládežnické kategorii.

S nejvýše nasazeným tenistou Američanem Brunem Kuzuharou si v sobotu zhruba od čtyř hodin ráno českého času zahraje o titul v grandslamové juniorce Australian Open.